Помимо пластика, Мировой океан загрязнен краской

Сборы проб воды велись в течение 2018 года по всему региону Северной Атлантики, от Северного Ледовитого океана до Испании, от востока США до Швеции. Заметной разницей с пластиком является распространение краски: она присутствовала только в 2,8% случаев (102 пробы из 3600). Для микропластика этот показатель составил 48,8% (1763 образца). Чаще всего краска встречается в водах шельфовых морей северо-западной Европы, и ее почти нет в открытом океане.

Вероятнее всего, это связано с судоходством, плотной сетью европейских доков и портов. Анализ, проведенный с использованием рентгенофлуоресцентной спектрометрии, позволил установить химический состав: он идентичен составу тех покрытий, которые наносятся на суда для повышения их устойчивости к внешним воздействиям. Это медь, свинец, железо и другие элементы.