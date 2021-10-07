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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Помимо пластика, Мировой океан загрязнен краской

Анастасия Баринова
07 октября 2021
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Фото: sophie & cie/Flickr.com
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Фото: garyt70/Flickr.com
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Фото: Dietmar Down Under/Flickr.com
Крохотные частицы засохшей краски содержат свинец, железо и другие элементы.

Проведя углубленный анализ образцов воды Северной Атлантики, ученые из Плимутского университета и Морской биологической ассоциации сделали неожиданное открытие: при всем огромном объеме микрочастиц пластика, он не является единственной угрозой — в океане также присутствуют фрагменты засохшей краски.

Каждый кубический метр морской воды содержит в среднем 0,01 частиц краски. Для сравнения: концентрация микроволокон пластика составляет 0,16 частиц на кубометр.

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Сборы проб воды велись в течение 2018 года по всему региону Северной Атлантики, от Северного Ледовитого океана до Испании, от востока США до Швеции. Заметной разницей с пластиком является распространение краски: она присутствовала только в 2,8% случаев (102 пробы из 3600). Для микропластика этот показатель составил 48,8% (1763 образца). Чаще всего краска встречается в водах шельфовых морей северо-западной Европы, и ее почти нет в открытом океане.

Вероятнее всего, это связано с судоходством, плотной сетью европейских доков и портов. Анализ, проведенный  с использованием рентгенофлуоресцентной спектрометрии, позволил установить химический состав: он идентичен составу тех покрытий, которые наносятся на суда для повышения их устойчивости к внешним воздействиям. Это медь, свинец, железо и другие элементы.

И это представляет большую опасность для морских обитателей. Такая краска с антикоррозионными свойствами не растворяется и не разлагается сама по себе. В организмах животных, проглотивших эти фрагменты, будут скапливаться токсичные вещества.

Между тем пластик, двигаясь по пищевой цепочке, уже добрался до человека.

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