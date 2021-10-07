Помимо пластика, Мировой океан загрязнен краской

Проведя углубленный анализ образцов воды Северной Атлантики, ученые из Плимутского университета и Морской биологической ассоциации сделали неожиданное открытие: при всем огромном объеме микрочастиц пластика, он не является единственной угрозой — в океане также присутствуют фрагменты засохшей краски.
Каждый кубический метр морской воды содержит в среднем 0,01 частиц краски. Для сравнения: концентрация микроволокон пластика составляет 0,16 частиц на кубометр.
Сборы проб воды велись в течение 2018 года по всему региону Северной Атлантики, от Северного Ледовитого океана до Испании, от востока США до Швеции. Заметной разницей с пластиком является распространение краски: она присутствовала только в 2,8% случаев (102 пробы из 3600). Для микропластика этот показатель составил 48,8% (1763 образца). Чаще всего краска встречается в водах шельфовых морей северо-западной Европы, и ее почти нет в открытом океане.
Вероятнее всего, это связано с судоходством, плотной сетью европейских доков и портов. Анализ, проведенный с использованием рентгенофлуоресцентной спектрометрии, позволил установить химический состав: он идентичен составу тех покрытий, которые наносятся на суда для повышения их устойчивости к внешним воздействиям. Это медь, свинец, железо и другие элементы.
Flakes of paint could be one of the most abundant types of microplastic particles in the ocean, new research by University of Plymouth scientists and the @thembauk has suggested https://t.co/HotYDELI7K #microplastics #environment #STOTEN pic.twitter.com/6C40uMuP0m— University of Plymouth (@PlymUni) October 7, 2021
И это представляет большую опасность для морских обитателей. Такая краска с антикоррозионными свойствами не растворяется и не разлагается сама по себе. В организмах животных, проглотивших эти фрагменты, будут скапливаться токсичные вещества.
Между тем пластик, двигаясь по пищевой цепочке, уже добрался до человека.