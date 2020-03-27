Помогаем природе онлайн: советы от WWF

Каждый может сделать что-то подобное сам, нужно только понять, что нужно тем, кто продолжает работать в полях – свяжитесь с заповедными территориями, читайте об их работе, или включитесь в проекты благотворительных организаций. Сейчас, например, WWF России собирает средства на доставку восьми зубров в Северную Осетию, где их выпустят на волю – нужно обязательно успеть до жары.

Заповедные территории можно поддержать и делом, стать “волонтером на удаленке”. Помочь с сайтом или соцсетями, разобрать фотографии из экспедиций, написать тексты или дать юридическую консультацию – все это можно делать, не выезжая из города и даже не выходя из дома. Национальные парки и заповедники редко просят об этом сами, но если у вас есть таланты, свяжись с администрацией заповедных территорий и предложите им несколько идей. Например, московская студентка помогла национальному парку “Русская Арктика” обработать десятки анкет китайских туристов, чтобы сделать парк лучше.

Экопросвещением также можно заниматься из дома. Чтобы рассказать людям о реальных проблемах нашей природы или просто о необыкновенных животных, которые нуждаются в нашей помощи, достаточно как следует разобраться в теме, завести канал или подкаст и не бросать заниматься своим проектом. Вдохновляйте своих слушателей и читателей. А для учителей WWF России разработали экологические уроки, которые также можно проводить дистанционно. Последняя “серия” уроков посвящена тайнам российских морей.

Экопросветителями могут стать и сами ученики. Например, первоклассница Катя Черепанова из Ижевска вдохновилась историей об амурских тиграх, посмотрев фильм "Спасти тигра", провела среди своих сверстников опрос об этом животном и записала видеообращение для школьной конференции. Катя организовала открытый урок и придумала интересную механику по сбору средств на сохранение этих редких животных с помощью школьных “пятерок”.

Научите людей ответственному потреблению. Можно начать с собственного подъезда или обмениваться опытом с коллегами, которые остались дома. Подойдите к процессу творчески и расскажите людям о том, как не потреблять лишнего – вместе мы можем снизить стресс для нашей планеты. Почитайте о том, какой след оставляет на планете каждый из нас.

Не выходя из дома, можно вести важную работу по предотвращению промышленных загрязнений воды и воздуха. Такой работой уже занимаются некоммерческие организации в Алтае-Саянском и Амурском экорегионах. Все что нужно экоактивистам — компьютер и доступ в интернет. Так, например, загрязнения рек при добыче россыпного золота можно выявлять с помощью спутниковых снимков, находящихся в открытом доступе. Активисты следят за изменениями цвета речной воды на снимках и сообщают об обнаруженных нарушениях. Для того, чтобы мониторить такие загрязнения, даже не нужно находиться в выбранном для обследования регионе — например, снимки Алтае-Саянского экорегиона сейчас изучают из Нижнего Новгорода.

Даже леса можно защищать дистанционно, например, проверяя законность санитарных рубок. Для этого экологи просматривают акты лесопатологических обследований, которые публикуются на региональных сайтах Минприроды России, и сопоставляют отмеченные на них участки с космическими снимками местности — если вырубка вышла за границы, определенные актами, это отметят на карте и сообщат в контролирующие органы. Кроме того, по снимкам можно увидеть состояние леса — был ли ветровал, бурелом или усыхание. И сравнить с информацией из документов.

“Сегодняшняя ситуация показывает, как велика роль одного человека в благополучии всего человечества. Мы понимаем, что исход этого кризиса зависит от каждого из нас и простые повседневные действия – мыть руки, держать дистанцию – они вносят решающий вклад в конечный результат. То же самое касается и экологических проблем. Благополучие всей планеты зависит от каждого из нас, – говорит директор по коммуникациям WWF России Юрий Сочнев. – В "Час земли" мы говорим о способности всего человечества объединиться ради одной цели. Сейчас как никогда раньше мы разделены границами, стенами домов, дистанцией. И в «Час Земли» 28 марта, в 20:30 мы выключаем свет на один час, подавая сигнал друг другу, что мы здесь, мы смотрим в будущее и готовы поддерживать друг друга».

О том, как организовать подобную работу или присоединиться к уже идущим проектам, можно прочитать на новой онлайн-платформе peoplefornature.ru, предназначенной для обмена экологическими инициативами. Платформа запущена в рамках проекта “Люди - природе”, реализуемого WWF России при поддержке Европейского союза.

Вы тоже можете помочь природе! Узнайте свое экопредназначение и действуйте прямо сейчас, а 28 марта с 20:30 до 21:30 не забудьте выключить свет в знак неравнодушия к будущему нашей планеты.