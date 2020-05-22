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Природа

Пони усыновила осиротевших ягнят: видео

National Geographic Россия
22 мая 2020
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Фото: Daily Mail / YouTube
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Фото: Daily Mail / YouTube
Необычная семейная идиллия.

Бэки Попэм (Becky Popham), владелица небольшого пастбища в графстве Сомерсет, Англия, недавно рассказала СМИ об удивительном случае, произошедшем с ее животными: 10-летняя кобыла уэльского горного пони по имени Хайди (Heidi) начала заботится о трех недавно осиротевших ягнятах. 

Как рассказала Бэки, ягнята, которых назвали Принц, Росинка и Джордж, осиротели в месячном возрасте. После этого она перевела ягнят в стойло к пони, потому что той они не доставляли неудобств. Однако Хайди решила стать для ягнят больше, чем просто дружелюбной соседкой: она начала ухаживать за ними, ходить за малышами по пятам и спать рядом. Иногда она даже кормила их: у кобылы появилось молоко. 

Также ягнят кормят из бутылочки три раза в день. 

Ветеринар, к которому обратилась владелица пастбища, сказал, что в этом случае нет ничего экстраординарного: у Хайди просто включились материнские инстинкты а о том, как быть хорошей матерью, она уже знает (пони родила жеребенка пять лет назад). В природе такое случается не так уж редко.

Узнайте историю кошки, усыновившей ежат. 

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