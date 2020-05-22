Пони усыновила осиротевших ягнят: видео

Как рассказала Бэки, ягнята, которых назвали Принц, Росинка и Джордж, осиротели в месячном возрасте. После этого она перевела ягнят в стойло к пони, потому что той они не доставляли неудобств. Однако Хайди решила стать для ягнят больше, чем просто дружелюбной соседкой: она начала ухаживать за ними, ходить за малышами по пятам и спать рядом. Иногда она даже кормила их: у кобылы появилось молоко.