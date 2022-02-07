Попугай украл видеокамеру и снял о себе фильм

Любопытная птица также отломала от аппарата деталь.

Житель Новой Зеландии Алекс Верхул отправился вместе со своей семьей в крупнейший национальный парк страны, Фьордленд. Эта местность известна своим биоразнообразием, и среди прочих представителей фауны здесь встречаются кеа (Nestor notabilis). Птица из отряда попугаеобразных является эндемиком Новой Зеландии и относится к вымирающим видам. Увидеть этих попугаев вблизи удается нечасто, и когда туристы заметили нескольких из них, они разместили на террасе камеру GoPro в надежде, что редкая птица попадет в кадр.

Дальнейшие события превзошли все ожидания: кеа не только приблизились к видеокамере, но и заинтересовались ей. Один из пернатых схватил ее и полетел прочь, продолжая снимать все вокруг.

Далеко улетать с тяжелым предметом попугай не планировал и вскоре сел на ветку, а затем уронил камеру на землю. После этого он и не думал оставлять ее в покое: обладатель ловкого клюва быстро отломал несколько деталей от корпуса. Съемка между тем продолжалась, пока сын Алекса не подбежал с радостным криком «Я нашел ее!»

Кеа – очень необычные попугаи. Достигая 48 см в длину, они питаются не только растительной пищей, но также мясом и особенно падалью. Не являясь хищниками в полном смысле слова, они могут нападать на остриженных и ослабленных овец, выщипывая у них куски плоти, что нередко приводит к смерти жертвы. Причиняя фермерам подобный урон, они стали объектом охоты, что и сократило их численность. С 1986 года кеа охраняются государством; сейчас их общая популяция насчитывает от 3000 до 7000 особей.

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Эти птицы отличаются высоким уровнем интеллекта и любознательностью. При встрече с людьми они нередко «потрошат» их сумки, извлекая понравившиеся им вещи – в 2009 году кеа даже похитил у одного из туристов паспорт.

Семья Верхул за время отдыха в парке еще раз столкнулась с дерзкими пернатыми: на другой день кеа украли у них из рюкзака чашки. Посмотрите, как эти попугаи обучались пользоваться смартфоном.