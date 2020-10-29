Популяция северных гладких китов продолжает сокращаться. Их осталось всего 366

Северные гладкие киты (лат. Eubalaena glacialis) относятся к роду южных китов, в который входят также южные гладкие киты и японские киты. Все три вида южных китов на протяжении веков истребляли китобои — эти крупные (размером с автобусом и весом до 70 тонн) млекопитающие всегда были для них желанной добычей. Однако южные гладкие киты восстановили свою популяцию, как только китобойный промысел был запрещен. А вот вид северных гладких китов сейчас находится в настолько плачевном состоянии, что биологи беспокоятся — если сокращение популяции будет продолжаться в том же темпе, шансов для этих морских гигантов не останется никаких.
Вымирающие киты обитают в оживлённой части океана близ атлантического побережья. Там находится немало судоходных каналов, которые прячут в свой водной толще рыболовные сети. Именно столкновения с судами и запутывание в рыболовных сетях являются причинами падения численности этих морских млекопитающих. С 1972 года этот вид находится под федеральной защитой, и до 2010 года популяция северного гладкого кита тоже резко возрастала – с 270 особей до 483. Однако исследователи редкого вида радовались недолго.
На этой неделе Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило, что численность северных гладких китов составляет всего 366 особей. Это — данные, отражающие численность популяции на январь 2019 года, когда проводился последний мониторинг. В январе 2018 года численность составляла 412 особей.
Эти киты столкнулись с проблемами медленного размножения и высокой смертности в последнее десятилетие, особенно в последние несколько лет. Команда NOAA работает над планом, призванным снизить риск, с которым сталкиваются киты из-за рыболовных снастей.
Это особенно актуально сейчас, когда природоохранные организации забили тревогу по поводу сокращения численности популции. Эрика Фуллер, юрист Фонда Закона о сохранении, организации по защите окружающей среды, сказала, что «перспективы будут мрачными, если мы не будем действовать сегодня».
Раньше о том же заявлял Питер Коркерон, глава исследовательской группы, изучающей жизнь китов в Центре Андерсона Кэбота, основанном для сохранения биоразнообразия в океанах: «Наше исследование тоже доказывает, что северные гладкие киты находятся в беде. Если мы не вмешаемся, то через 20 лет эти киты будут записаны уже не в красной книге, а в чёрной. Поэтому нужно действовать».