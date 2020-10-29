Популяция северных гладких китов продолжает сокращаться. Их осталось всего 366

Северные гладкие киты (лат. Eubalaena glacialis) относятся к роду южных китов, в который входят также южные гладкие киты и японские киты. Все три вида южных китов на протяжении веков истребляли китобои — эти крупные (размером с автобусом и весом до 70 тонн) млекопитающие всегда были для них желанной добычей. Однако южные гладкие киты восстановили свою популяцию, как только китобойный промысел был запрещен. А вот вид северных гладких китов сейчас находится в настолько плачевном состоянии, что биологи беспокоятся — если сокращение популяции будет продолжаться в том же темпе, шансов для этих морских гигантов не останется никаких.

Вымирающие киты обитают в оживлённой части океана близ атлантического побережья. Там находится немало судоходных каналов, которые прячут в свой водной толще рыболовные сети. Именно столкновения с судами и запутывание в рыболовных сетях являются причинами падения численности этих морских млекопитающих. С 1972 года этот вид находится под федеральной защитой, и до 2010 года популяция северного гладкого кита тоже резко возрастала – с 270 особей до 483. Однако исследователи редкого вида радовались недолго.