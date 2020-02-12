Попытка рыбаков спасти тюлененка привела к его гибели

Рано утром 1 февраля сахалинские рыбаки Александр Сбитнев, Евгений Соколов и Владимир Фет отправились на рыбалку. В темноте они услышали плач, похожий на детский. Пока мужчины искали источник звука, рассвело, и они заметили маленького тюленя: «совсем еще младенец, молоко на губах не обсохло», – говорят они. Судя по всему, это был детеныш морского зайца, или лахтака (Erignatus barbatus erxleben), который относится к настоящим тюленям, но нельзя исключать, что это и был и другой тюлень.
У малыша еще оставалась пуповина, и один из рыбаков обрезал ее. Затем люди решили подождать его мать. Они приступили к рыбалке, подкармливая малыша и укрывая его от холода. Тюлененка назвали Валерой.
Спустя два дня ситуация не изменилась, и рыбаки, погрузив малыша в пластиковую ванночку, увезли его на берег, где передали в руки волонтеров из фонда защиты животных «Зеленый Сахалин». Зверь находился в очень плохом состоянии и был истощен: потеря веса составляла более 50% от нормы для этого возраста. Экологи попытались напоить малыша через трубочку, но по пути на базу – спустя час – тюлень погиб.
Специалисты напоминают, что при встрече с дикими животными нельзя их трогать и пытаться «спасать»: даже если все сделать правильно, зверь может быть не принят обратно из-за запаха человека. Однако рыбаки отрицают свою вину. Они говорят, что позвонили зоозащитникам сразу, как только нашли малыша, но получили ответ «пускай лежит».
По мнению рыбаков, сотрудники фонда слишком жестко вводили трубку в горло тюлененка. Кроме того, «трубка была намного больше, чем та, что используют при обследовании людей. Она была мерзлая, они ее выпрямляли и впихивали в горло».
Между тем ситуация с тюлененком неоднозначная: если его мать погибла сразу после родов, самостоятельно он бы не выжил в любом случае, но при правильном уходе люди, вероятно, могли бы его спасти.
Посмотрите, как неблагодарный тюлень укусил своего спасителя.