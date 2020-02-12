Попытка рыбаков спасти тюлененка привела к его гибели

Рано утром 1 февраля сахалинские рыбаки Александр Сбитнев, Евгений Соколов и Владимир Фет отправились на рыбалку. В темноте они услышали плач, похожий на детский. Пока мужчины искали источник звука, рассвело, и они заметили маленького тюленя: «совсем еще младенец, молоко на губах не обсохло», – говорят они. Судя по всему, это был детеныш морского зайца, или лахтака (Erignatus barbatus erxleben), который относится к настоящим тюленям, но нельзя исключать, что это и был и другой тюлень.



У малыша еще оставалась пуповина, и один из рыбаков обрезал ее. Затем люди решили подождать его мать. Они приступили к рыбалке, подкармливая малыша и укрывая его от холода. Тюлененка назвали Валерой.