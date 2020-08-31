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Природа

Портал в ад: на Ямале нашли гигантскую воронку

National Geographic Россия
31 августа 2020
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Воронка газового выброса образовалась совсем недавно.

Огромный цилиндрический кратер глубиной около 50 метров был случайно обнаружен съемочной группой «Вести Ямал», после чего на место прибыла группа ученых для исследования новообразованного объекта. 

Считается, что образование таких воронок происходит из-за скопления метана в карманах тающей вечной мерзлоты под поверхностью. Скопившийся газ набирает силу до 12 атмосфер и пробивает бронежилет вечной мерзлоты. Глыбы льда и грунта разлетаются от эпицентра на сотни метров. Образуется воронка цилиндрической формы до 100 метров глубиной и с идеальными круглыми контурами на поверхности.

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«Вести Ямал» Ямальская воронка номер 17
«Этот объект уникален. Он несет массу дополнительной научной информации, которую я пока не готов раскрывать. Это предмет научных публикаций. Мы должны это все проанализировать, построить трехмерные модели. И уже в научных статьях в высокорейтинговых журналах все это изложить», — доктор технических наук, член-корреспондент РАН Василий Богоявленский.

Объекту в научных реестрах присвоили номер 17. Именно столько их обнаружено, изучено и задокументировано на Ямале с 2014 года. Его уникальность не только в больших размерах диаметра и глубины, но и в сохранности для дальнейшего изучения. 

Богоявленский ранее утверждал, что деятельность человека, такая как бурение газа из огромных запасов Ямала, может быть одним из факторов образования воронок. Он обеспокоен риском экологической катастрофы, если кратеры будут скапливаться вблизи газопроводов, производственных объектов или жилых районов.

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