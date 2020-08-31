Портал в ад: на Ямале нашли гигантскую воронку

Объекту в научных реестрах присвоили номер 17. Именно столько их обнаружено, изучено и задокументировано на Ямале с 2014 года. Его уникальность не только в больших размерах диаметра и глубины, но и в сохранности для дальнейшего изучения.

Богоявленский ранее утверждал, что деятельность человека, такая как бурение газа из огромных запасов Ямала, может быть одним из факторов образования воронок. Он обеспокоен риском экологической катастрофы, если кратеры будут скапливаться вблизи газопроводов, производственных объектов или жилых районов.

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