Португальский кораблик: что это за создание и чем оно удивительно?

Тот, кто не знаком с биологией португальского кораблика, скорее всего, примет его за медузу. Однако в действительности это не медуза, а колонии организмов, сосуществующих вместе.

Так, португальский кораблик представляет собой четыре типа полипа. Первый полип — это газовый пузырь, возвышающийся над водой и позволяющий животному удержаться на плаву. Остальные полипы находятся под водой. Они сгруппированы, но отвечают за разные функции. Полипы дактилозооиды представляют собой ловчие щупальца, отвечающие за оборону португальского кораблика. Они обычно имеют длину 10 метров, но могут достигать и 50 метров. Эти щупальца покрыты ядом, который парализует рыб и других мелких морских существ. Для человека попадание этого яда на кожу вызывает мучительную боль, однако крайне редко — смерть.

Сократительные клетки в каждом щупальце перетаскивают пойманную добычу в область полипов третьего типа — гастрозооидов, переваривающих пищу и секретирующих ферменты, которые расщепляют белки, углеводы и жиры. А последний тип полипов — гонозооиды — отвечает за воспроизводство.

Португальские кораблики обычно встречаются в группах из 1000 или более особей, плавающих в теплых водах Мирового океана. Впрочем, правильнее сказать, что португальский кораблик не плавает, а дрейфует, ведь он не имеет организмов, позволяющих ему самостоятельно, не под действием ветра или тока воды, передвигаться. Тем не менее, чтобы избежать опасности над поверхностью воды, португальский кораблик способен «сдуть» свой газовый пузырь и ненадолго погрузиться под воду.

Интересно, что крошечные рыбки-пастушки устойчивы к яду португальского кораблика. Они не только живут в его щупальцах, но даже иногда питаются ими. На видео вы можете увидеть португальский кораблик и его сожителей: