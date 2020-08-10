После 9 лет в неволе – на свободу! Прекрасная история спасения двух белух, развлекавших публику в китайском океанариуме
Две белухи-самки по прозвищу Литтл Грей и Литтл Уайт были освобождены из неволи в китайском океанариуме и впервые за девять лет получили возможность вернуться в открытое море.
Как сообщает благотворительная организация Sea Life Trust, белухи были выловлены в 2011 году и находились в российском центре изучения китов. Позже этих зубатых китов перевезли в Китай, где они выступали перед зрителями в океанариуме Changfeng Ocean World.
Владельцем аквариума стала компания Merlin Entertainments, которая решила найти новый дом для белух. В тщательно спланированном путешествии протяженностью почти 10 тысяч километров Sea Life Trust перевезла морских млекопитающих в первый в мире заповедник на открытой воде.
В настоящее время они исследуют специальную зону объекта в заливе Клеттсвик у южного побережья Исландии, чтобы акклиматизироваться перед окончательным выпуском на волю.
Для перемещения белух использовались специально разработанные стропы и манипуляторы.
Организация Sea Life Trust описывает Литтл Грей как «очень игривую». В частности, она любит плевать водой на свою команду по уходу. Литтл Уайт гораздо более замкнута, но все же любит играть и устанавливает тесные связи со своими опекунами.
Средняя продолжительность жизни белухи (Delphinapterus leucas) составляет от 40 до 60 лет. Численность вида в дикой природе оценивается приблизительно в 200 тысяч особей.