Две белухи-самки по прозвищу Литтл Грей и Литтл Уайт были освобождены из неволи в китайском океанариуме и впервые за девять лет получили возможность вернуться в открытое море.

Как сообщает благотворительная организация Sea Life Trust, белухи были выловлены в 2011 году и находились в российском центре изучения китов. Позже этих зубатых китов перевезли в Китай, где они выступали перед зрителями в океанариуме Changfeng Ocean World.

Владельцем аквариума стала компания Merlin Entertainments, которая решила найти новый дом для белух. В тщательно спланированном путешествии протяженностью почти 10 тысяч километров Sea Life Trust перевезла морских млекопитающих в первый в мире заповедник на открытой воде.

В настоящее время они исследуют специальную зону объекта в заливе Клеттсвик у южного побережья Исландии, чтобы акклиматизироваться перед окончательным выпуском на волю.