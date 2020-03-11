После рекордного тепла в Москву придут заморозки

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 13 марта, днем будет не выше 3-5 градусов тепла. В этот же день ливневые дожди будут идти с мокрым снегом, и осадки будут сопровождаться штормовым ветром до 23 м/с.

В субботу, 14 марта, столбик термометра ночью опустится до -1 °C. Днем температура воздуха составит максимум +2 °C. В ночь на воскресенье в Москве температура воздуха будет от -2 °C до -7 °C. Днем — около ноля. На дорогах возможна гололедица.

С 7 по 9 марта в Москве вновь обновлялись температурные рекорды. 7 марта воздух прогрелся до 12 градусов, превысив на 3 градуса прежний максимум 2002 года, 8 марта — до 8,6 °C, что на 0,3 °C выше максимума дня 2014 года. Кроме того, 6 марта повторился температурный рекорд 1995 года — 6,5 градусов.