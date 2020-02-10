После урагана над Англией возникли вымеобразные облака: фото

Ураган «Сиара» обрушился на Европу 9 февраля. Главный удар пришелся по Великобритании, где был объявлен повышенный желтый уровень опасности в связи с мощным штормовым ветром и ливнями. Скорость ветра на островах достигала 150км/ч. В стране отменены десятки авиарейсов и ограничено движение поездов.

Однако ураган принес с собой не только ухудшение погоды: после того, как наступило затишье, во многих регионах Великобритании образовались необычные вымеобразные облака (Mammatus clouds).