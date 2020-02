После урагана над Англией возникли вымеобразные облака: фото

Редкое и захватывающее явление.

Ураган «Сиара» обрушился на Европу 9 февраля. Главный удар пришелся по Великобритании, где был объявлен повышенный желтый уровень опасности в связи с мощным штормовым ветром и ливнями. Скорость ветра на островах достигала 150км/ч. В стране отменены десятки авиарейсов и ограничено движение поездов. Однако ураган принес с собой не только ухудшение погоды: после того, как наступило затишье, во многих регионах Великобритании образовались необычные вымеобразные облака (Mammatus clouds).

Mammatus clouds over brid. pic.twitter.com/yJGnoYYuya — Lloydy Lloydy 🍻🌍 (@loonylincslloyd) February 9, 2020

Thanks to @Hudsonweather the unusual clouds are mammatus clouds pic.twitter.com/mcLK2fJONi — Neil F Murray (@NMuzza101) February 9, 2020

Такие облака чрезвычайно редки и образуются преимущественно в тропических широтах. Они связаны с образованием циклонов, штормов и ураганов. Обычные облака имеют плоское «дно», поскольку конденсация водяных капель в теплом воздухе происходит на определенной высоте. Однако во время ураганов воздушные слои перемешиваются, и нижняя граница облаков становится нестабильной. Именно в такие моменты и возможно образование вымеобразных облаков, ячейки которых достигают до полукилометра в размерах.

Thanks to "BirdyLord" for this fine example of mammatus cloud over settle this afternoon. @BBCWthrWatchers pic.twitter.com/VMGjGOh3jt — BBC Weather (@bbcweather) February 9, 2020

WOWZERS! Absolutely stunning #mammatus clouds above Settle, Yorkshire, UK this afternoon 9th February!

Photo By 📸 Joe Lord via North Yorkshire weather updates! #severeweather #StormCiara #Ciara pic.twitter.com/P86qpVj62r — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) February 9, 2020