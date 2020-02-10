Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

После урагана над Англией возникли вымеобразные облака: фото

10 февраля 2020
EQVoD-CXUAAQ8bK.jpeg
Фото: loonylincslloyd/twitter.com
Редкое и захватывающее явление.

Ураган «Сиара» обрушился на Европу 9 февраля. Главный удар пришелся по Великобритании, где был объявлен повышенный желтый уровень опасности в связи с мощным штормовым ветром и ливнями. Скорость ветра на островах достигала 150км/ч. В стране отменены десятки авиарейсов и ограничено движение поездов.

Однако ураган принес с собой не только ухудшение погоды: после того, как наступило затишье, во многих регионах Великобритании образовались необычные вымеобразные облака (Mammatus clouds).

Такие облака чрезвычайно редки и образуются преимущественно в тропических широтах. Они связаны с образованием циклонов, штормов и ураганов. Обычные облака имеют плоское «дно», поскольку конденсация водяных капель в теплом воздухе происходит на определенной высоте. Однако во время ураганов воздушные слои перемешиваются, и нижняя граница облаков становится нестабильной. Именно в такие моменты и возможно образование вымеобразных облаков, ячейки которых достигают до полукилометра в размерах.

Читайте также о крупнейшем в мире айсберге, выходящем в открытый океан. Он вдвое больше Москвы!