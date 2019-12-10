Последние тропические ледники растают в ближайшие 10 лет
Гора Джая (Puncak Jaya в переводе с индонезийского — «победа») была открыта голландским исследователем Яном Карстенсом в 1623 году, заметившем ледник на ее вершине в солнечный день. Джая, более известная как Пирамида Карстенса, расположена на западе острова Новая Гвинея. Ее вершина является наивысшей точкой Океании — высота горы составляет 4 884 метра.
Под руководством Лонни Томпсона из Центра полярных и климатических исследований имени Берда (Университет штата Огайо) группа ученых изучила ледник Пирамиды Карстенса. По данным ученых, он тает уже 150 лет, но в последние годы этот процесс многократно ускорился. Во многом это произошло из-за Эль-Ниньо 2015–2016 годов — колебания температур верхних слоев воды в экваториальной части Тихого океана. Согласно исследованию, ледник окончательно исчезнет в ближайшие 10 лет: вероятно, во время следующего сильного Эль-Ниньо.
Точные измерения потери льда на Пирамиде Карстенса начались в 2010 году. Исследователи пробурили во льду отверстие и погрузили в него трубы, соединенные тросом. Вернувшись в ноябре 2015 года, они обнаружили, что освободилось около 5 метров троса — ежегодно на Пирамиде Карстенса таял один метр льда. Но уже к маю 2016 года, всего за шесть месяцев, растаяло еще 4,26 метра льда.
В общей сложности, с 2010 по 2018 год общая площадь ледника уменьшилась на 75% — из-за этого сокращения он даже раскололся на два более мелких образования. В августе 2019 года альпинисты, забравшиеся на вершину Пирамиды Карстенса, зафиксировали почти полное исчезновение ледяного массива.
По оценкам Томпсона, то же самое произойдет с тропическими ледниками на Килиманджаро (Kilimanjaro) в Танзании и Кельчкая (Quelccaya) в Перу. Причина заключается в изменении климата и образующейся на них влаге.
Тропические ледники намного больше страдают от повышения температуры, чем их полярные и субполярные братья. Из-за потепления воздуха вокруг них меняется и высота, на которой дождь превращается в снег. А дождь для этих образований губителен: вода отражает меньше тепла, чем снег, поэтому увлажнение ледника еще больше его согревает.