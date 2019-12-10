Последние тропические ледники растают в ближайшие 10 лет

Гора Джая (Puncak Jaya в переводе с индонезийского — «победа») была открыта голландским исследователем Яном Карстенсом в 1623 году, заметившем ледник на ее вершине в солнечный день. Джая, более известная как Пирамида Карстенса, расположена на западе острова Новая Гвинея. Ее вершина является наивысшей точкой Океании — высота горы составляет 4 884 метра.

Под руководством Лонни Томпсона из Центра полярных и климатических исследований имени Берда (Университет штата Огайо) группа ученых изучила ледник Пирамиды Карстенса. По данным ученых, он тает уже 150 лет, но в последние годы этот процесс многократно ускорился. Во многом это произошло из-за Эль-Ниньо 2015–2016 годов — колебания температур верхних слоев воды в экваториальной части Тихого океана. Согласно исследованию, ледник окончательно исчезнет в ближайшие 10 лет: вероятно, во время следующего сильного Эль-Ниньо.

Точные измерения потери льда на Пирамиде Карстенса начались в 2010 году. Исследователи пробурили во льду отверстие и погрузили в него трубы, соединенные тросом. Вернувшись в ноябре 2015 года, они обнаружили, что освободилось около 5 метров троса — ежегодно на Пирамиде Карстенса таял один метр льда. Но уже к маю 2016 года, всего за шесть месяцев, растаяло еще 4,26 метра льда.