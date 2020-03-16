Последняя капля: топ-5 стран, потребляющих наибольшее количество воды

Индия ≈ 761 млрд. м³/год

На долю Индии приходится 18% мирового населения и около 4% водных ресурсов. Около 80% воды здесь уходит на нужды сельского хозяйства. Большая часть запасов воды находится в недоступных местах — на вершинах Гималаев с высотой более 4000 м.

Китай ≈ 601,6 млрд. м³/год

Китай — страна, в которой проживает пятая часть всего населения Земли, и обладающая при этом лишь 7% ресурсов пресной воды. В среднем, ежегодно на душу населения приходится 116 000 л воды. Около 85% водных ресурсов страны используется в аграрном секторе. К 2035 году Китаю необходимо будет увеличить запасы в пять раз, чтобы удовлетворить свои промышленные потребности.

США ≈ 444, 3 млрд. м³/год

Вот уже несколько десятилетий США входят в число крупнейших мировых потребителей воды. Один только Нью-Йорк расходует около миллиона литров воды ежедневно. Четверть потребляемой США воды приходится всего на четыре штата: Калифорнию, Техас, Айдахо и Флориду.

Индонезия ≈ 222,6 млрд. м³/год

70% потребляемой воды в Индонезии используется в сельском хозяйстве. Несмотря на то, что страна обладает огромными запасами водных ресурсов, большинство из них непригодны для употребления из-за загрязнения поверхностных и подземных вод.

Пакистан ≈ 183,5 млрд. м³/год

Как и в Индонезии, в Пакистане на нужды сельского хозяйства уходит около 70% используемых водных ресурсов. Нехватка воды в этом регионе близка к тревожной отметки и к 2025 году может достичь своего пика.



Озеро Плещеево, Ярославская область. Фото: Игорь Шиленок