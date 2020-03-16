Последняя капля: топ-5 стран, потребляющих наибольшее количество воды
Мы привыкли называть земной шар «голубой планетой», ошибочно думая, что воды хватит на всех. Большая часть поверхности Земли действительно покрыта водой (по разным данным, от 71 до 75 процентов), однако 97,5% всех земных водных ресурсов — это соленая вода. Из оставшихся 2,5% для потребления доступно менее 1% (0,007%), поскольку большая часть находится во льдах Антарктики. Несмотря на это, человечество ежедневно использует более 10 млрд тонн воды.
Потребление воды растет в геометрической прогрессии, в два раза опережая рост населения планеты. В то время как миллиарды людей в развивающихся странах не имеют доступа к чистой питьевой воде, страны-гиганты используют триллионы литров воды ежемесячно, а это в 10, а то и в 20 раз больше объема, необходимого для удовлетворения базовых потребностей. В связи с этим, необходимость разумного использования и распределения водных ресурсов выходит на одно из первых мест в общемировой повестке.
Топ-5 стран, потребляющих наибольшее количество воды (по общему объему)
- Индия ≈ 761 млрд. м³/год
На долю Индии приходится 18% мирового населения и около 4% водных ресурсов. Около 80% воды здесь уходит на нужды сельского хозяйства. Большая часть запасов воды находится в недоступных местах — на вершинах Гималаев с высотой более 4000 м.
- Китай ≈ 601,6 млрд. м³/год
Китай — страна, в которой проживает пятая часть всего населения Земли, и обладающая при этом лишь 7% ресурсов пресной воды. В среднем, ежегодно на душу населения приходится 116 000 л воды. Около 85% водных ресурсов страны используется в аграрном секторе. К 2035 году Китаю необходимо будет увеличить запасы в пять раз, чтобы удовлетворить свои промышленные потребности.
- США ≈ 444, 3 млрд. м³/год
Вот уже несколько десятилетий США входят в число крупнейших мировых потребителей воды. Один только Нью-Йорк расходует около миллиона литров воды ежедневно. Четверть потребляемой США воды приходится всего на четыре штата: Калифорнию, Техас, Айдахо и Флориду.
- Индонезия ≈ 222,6 млрд. м³/год
70% потребляемой воды в Индонезии используется в сельском хозяйстве. Несмотря на то, что страна обладает огромными запасами водных ресурсов, большинство из них непригодны для употребления из-за загрязнения поверхностных и подземных вод.
- Пакистан ≈ 183,5 млрд. м³/год
Как и в Индонезии, в Пакистане на нужды сельского хозяйства уходит около 70% используемых водных ресурсов. Нехватка воды в этом регионе близка к тревожной отметки и к 2025 году может достичь своего пика.
Озеро Плещеево, Ярославская область. Фото: Игорь Шиленок
Цифры
- Около 2 млрд. людей постоянно живут в острой нехватке водных ресурсов. Примерно 4 млрд., то есть две трети населения Земли, сталкиваются с недостатком пресной воды по крайней мере в течение одного месяца в году;
- Треть крупнейших в мире систем подземных вод уже находится в бедственном положении, в результате чего утечка питьевой воды составляет около 32 млрд. кубометров;
- Для того, чтобы вырастить 1 тонну зерна, нужно 1000 тонн воды. А сочный стейк, которым любят побаловать себя многие гурманы, требует 15,5 л воды для каждого кг. 1 кг шоколада — 24 000 л. 1 лист бумаги — 10 л;
- В развитых странах один человек в сутки использует от 150 до 400 л воды при норме потребления от 105 до 175 л;
- 80% болезней, существующих в развивающихся странах и являющихся причиной миллионов преждевременных смертей, связаны с нехваткой воды.
Водопад Скогафосс, Исландия. Фото: Дмитрий Балакирев
Начиная с 1980-х, спрос на воду увеличивается на 1% в год. При таком темпе к 2050 году существующий уровень потребления вырастет на 20-30%. Если человечество в ближайшем будущем не изменит свои привычки, уже к 2025 году две трети населения столкнется с дефицитом водных ресурсов, который может привести к серьезному кризису.
Чтобы предотвратить негативные последствия неразумного потребления воды, был создан фонд We Are Water. Его главная задача — привлечение внимания к необходимости создания новой культуры потребления воды для обеспечения сбалансированного развития и стабильного управления мировыми водными ресурсами. Также Фонд проводит целый ряд мероприятий и участвует в крупных международных проектах, направленных на устранение негативных последствий недостатка водных ресурсов в отдельных точках мира. Деятельность We Are Water затрагивает такие сферы, как инфраструктура, образование, здравоохранение и научные исследования. Главная текущая инициатива Фонда — #TheHiddenLifeOfWater (Тайная жизнь воды), запущенная в поддержку кампании ООН «Leaving No One Behind» («Не оставаться в стороне»).
Фонд We Are Water основан испанской компанией Roca — одним из ведущих мировых брендов-производителей товаров для ванной комнаты.
19 марта в Москве пройдет совместное мероприятие Roca и «National Geographic Россия». Главное в программе:
- лучшие работы фотоконкурса «Живая вода»;
- награждение победителей;
- выступление Андрея Паламарчука, главного редактора журнала «National Geographic Россия».
Вход на мероприятие бесплатный, но поскольку количество мест в зале ограничено, нужно зарегистрироваться.
Где: Москва, БЦ «Мирленд», 2-я Хуторская ул., 38а стр. 14
Когда: 19 марта 2020 года, 19:00 — 21:30