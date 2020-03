Последняя капля: топ-5 стран, потребляющих наибольшее количество воды

Около 2 млрд. людей постоянно живут в острой нехватке водных ресурсов. Примерно 4 млрд., то есть две трети населения Земли, сталкиваются с недостатком пресной воды по крайней мере в течение одного месяца в году;

Треть крупнейших в мире систем подземных вод уже находится в бедственном положении, в результате чего утечка питьевой воды составляет около 32 млрд. кубометров;

Для того, чтобы вырастить 1 тонну зерна, нужно 1000 тонн воды. А сочный стейк, которым любят побаловать себя многие гурманы, требует 15,5 л воды для каждого кг. 1 кг шоколада — 24 000 л. 1 лист бумаги — 10 л;

В развитых странах один человек в сутки использует от 150 до 400 л воды при норме потребления от 105 до 175 л;

80% болезней, существующих в развивающихся странах и являющихся причиной миллионов преждевременных смертей, связаны с нехваткой воды.



Водопад Скогафосс, Исландия. Фото: Дмитрий Балакирев

Начиная с 1980-х, спрос на воду увеличивается на 1% в год. При таком темпе к 2050 году существующий уровень потребления вырастет на 20-30%. Если человечество в ближайшем будущем не изменит свои привычки, уже к 2025 году две трети населения столкнется с дефицитом водных ресурсов, который может привести к серьезному кризису.

Чтобы предотвратить негативные последствия неразумного потребления воды, был создан фонд We Are Water. Его главная задача — привлечение внимания к необходимости создания новой культуры потребления воды для обеспечения сбалансированного развития и стабильного управления мировыми водными ресурсами. Также Фонд проводит целый ряд мероприятий и участвует в крупных международных проектах, направленных на устранение негативных последствий недостатка водных ресурсов в отдельных точках мира. Деятельность We Are Water затрагивает такие сферы, как инфраструктура, образование, здравоохранение и научные исследования. Главная текущая инициатива Фонда — #TheHiddenLifeOfWater (Тайная жизнь воды), запущенная в поддержку кампании ООН «Leaving No One Behind» («Не оставаться в стороне»).

Фонд We Are Water основан испанской компанией Roca — одним из ведущих мировых брендов-производителей товаров для ванной комнаты.