Пожары в Австралии привели к выбросу в атмосферу 50% годового количества углекислого газа

В результате лесных пожаров в Австралии в атмосферу было выброшено около 250 миллионов тонн углерода, что составляет почти половину ежегодной нормы в стране, сообщает The Guardian со ссылкой на Нильса Анделу, ученого из Центра космических полетов NASA имени Годдарда и сотрудника Глобальной базы данных по выбросам от пожаров (GFED). В своей работе GFED использует данные со спутников, обнаруживающих места возгораний, а также сочетает этот метод с исторической оценкой выбросов от пожаров.

Благодаря анализу стало известно, что в результате пожаров в штате Новый Южный Уэльс с 1 августа было выделено около 195 миллионов тонн CO2, а в результате пожаров в Квинсленде за тот же период добавилось еще 55 миллионов тонн. В 2018 году общий объем выбросов парниковых газов в Австралии составил 532 миллиона тонн углекислого газа.

С августа в Австралии сгорело более 2,7 миллионов гектаров леса и, по данным GFED, в ближайшие месяцы пожары продолжатся на фоне маловероятных осадков. По словам Анделы, процесс поглощения углерода от этих выбросов может затянуться на десятилетия.