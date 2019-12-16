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Природа

Пожары в Австралии привели к выбросу в атмосферу 50% годового количества углекислого газа

16 декабря 2019
Лесной пожар
Фото: bertknot/flickr.com
В ближайшие месяцы ситуация не изменится в лучшую сторону.

В результате лесных пожаров в Австралии в атмосферу было выброшено около 250 миллионов тонн углерода, что составляет почти половину ежегодной нормы в стране, сообщает The Guardian со ссылкой на Нильса Анделу, ученого из Центра космических полетов NASA имени Годдарда и сотрудника Глобальной базы данных по выбросам от пожаров (GFED). В своей работе GFED использует данные со спутников, обнаруживающих места возгораний, а также сочетает этот метод с исторической оценкой выбросов от пожаров. 

Благодаря анализу стало известно, что в результате пожаров в штате Новый Южный Уэльс с 1 августа было выделено около 195 миллионов тонн CO2, а в результате пожаров в Квинсленде за тот же период добавилось еще 55 миллионов тонн. В 2018 году общий объем выбросов парниковых газов в Австралии составил 532 миллиона тонн углекислого газа.

С августа в Австралии сгорело более 2,7 миллионов гектаров леса и, по данным GFED, в ближайшие месяцы пожары продолжатся на фоне маловероятных осадков. По словам Анделы, процесс поглощения углерода от этих выбросов может затянуться на десятилетия.

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NASA Дым от австралийских пожаров. Снято спутником «Terra» в ноябре 2019.

Андела отметил, что в этом сезоне пожары разгораются быстрее и распространяются шире, чем за последние 15 лет. По словам ученого, пожары также могут изменить характер растительности экосистем, которые уже находятся в состоянии стресса.

Профессор Дэвид Боуман, эколог по пожарной безопасности в Университете Тасмании, сообщил, что продолжающаяся засуха в сочетании с изменением климата может привести к замедлению роста деревьев, а в перспективе и к полной потере лесного покрова в Австралии.

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