Премьер-министр Фарерских островов сделал заявление по поводу кровавой охоты на дельфинов

Премьер-министр Фарерских островов Бардур А Стейг Нильсен выступил с заявлением после инцидента с массовым убийством атлантических белобоких дельфинов, который произошел 12 сентября и вызвал возмущение по всему миру. Из заявления, в котором Стейг Нильсен обещает дать оценку произошедшему, ясно, что, власти островов несмотря ни на что оправдывают охоту на морских млекопитающих.
«Ситуация 12 сентября была нестандартной, главным образом потому, что улов оказался в несколько раз больше, чем обычно, […] что привело к серьезным затруднениям, когда животные достигли бухты», – пишет премьер-министр.
Стейг Нильсен объясняет, что охота-гриндадрап «является древней и неотъемлемой частью кулинарной культуры Фарерских островов». Впрочем, он признается, что охота на белобоких дельфинов не является «в той же степени частью фарерских традиций», как вылов китов и гринд.
Впрочем, большая часть заявления посвящена оправданию китобойного промысла на Фарерах.
Стейг Нильсен подчеркивает, что китообразные представляют собой один из немногих местных источников мяса, которое не нужно ввозить издалека, а популяции этих животных не страдают от ежегодного вылова.
Очевидцы событий 12 сентября сообщают, что дельфины, вытесненные на мелководье и пляж, погибали в агонии в течение нескольких часов, а многие из китобоев не имели соответствующей лицензии, которая по законам Фарерских островов, необходима для убийства китообразных (со специальными инструментами, которые обеспечивают быструю и безболезненную смерть), однако премьер-министр настаивает, что «охота хорошо организована и полностью регулируется».
«Охота на фарерских китов – драматическое зрелище для людей, не знакомых с добычей млекопитающих. Тем не менее, законодательство Фарерских островов о защите животных, которое также применяется к китобойному промыслу, предусматривает, что животные должны быть убиты как можно быстрее и с минимальными страданиями», – пишет Стейг Нильсен.
Премьер-министр уделил отдельную часть своего выступления оружию, с помощью которого убивают китообразных. Это специальное копье, которое «обеспечивает как потерю сознания, так и смерть животного в течение нескольких секунд».
«В последние десятилетия были приняты специальные меры для улучшения методов охоты и улучшения условий содержания животных при загоне китов. По инициативе опытных участников китобойного промысла разработали новое оборудование, используемое в китобойном промысле на Фарерских островах», – заключает Стейг Нильсен.
В ходе охоты 12 сентября погибло 1428 белобоких дельфинов, что, вероятно, является самым массовым убийством этих животных за раз, когда-либо зарегистрированным в мире.
На сегодняшний день только в двух странах – на Фарерах и в Японии – охота на этих дельфинов официально разрешена.