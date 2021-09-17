Премьер-министр Фарерских островов сделал заявление по поводу кровавой охоты на дельфинов

Впрочем, большая часть заявления посвящена оправданию китобойного промысла на Фарерах.

Стейг Нильсен подчеркивает, что китообразные представляют собой один из немногих местных источников мяса, которое не нужно ввозить издалека, а популяции этих животных не страдают от ежегодного вылова.

Очевидцы событий 12 сентября сообщают, что дельфины, вытесненные на мелководье и пляж, погибали в агонии в течение нескольких часов, а многие из китобоев не имели соответствующей лицензии, которая по законам Фарерских островов, необходима для убийства китообразных (со специальными инструментами, которые обеспечивают быструю и безболезненную смерть), однако премьер-министр настаивает, что «охота хорошо организована и полностью регулируется».

«Охота на фарерских китов – драматическое зрелище для людей, не знакомых с добычей млекопитающих. Тем не менее, законодательство Фарерских островов о защите животных, которое также применяется к китобойному промыслу, предусматривает, что животные должны быть убиты как можно быстрее и с минимальными страданиями», – пишет Стейг Нильсен.