Престарелый вомбат Уэйн попал в Книгу рекордов Гиннесса

Вомбату из зоопарка Сацукияма исполнилось 33 года.

Австралийский сумчатый вомбат по кличке Уэйн, которому в январе исполнилось 33 года, признан старейшим представителем своего вида. В зоопарке Сацукияма в городе Икеда (Япония), где живет зверек, уже состоялась церемония вручения официального сертификата Книги рекордов Гиннесса.

В среднем в неволе вомбаты живут 20-25 лет, поэтому по человеческим меркам Уэйн может считаться столетним стариком. Он пережил свою подругу и двоих детенышей, и в целом отличается хорошим состоянием здоровья, несмотря на катаракту.

По мнению ученых, долгому сроку жизни вомбата способствует тихая горная местность, где находится Сацукияма. Кроме того, как считает смотритель зоопарка, долголетие Уэйна может быть связано с его привычкой рано просыпаться и рано ложиться спать. Замдиректора Сацукиямы Тайки Эндо заботится об Уэйне уже почти девять лет. Именно Эндо, которому на данный момент 33 года, как и вомбату Уэйну, получил сертификат Книги рекордов Гиннесса.

«Я надеюсь, что он [вомбат — прим. National Geographic] и впредь будет столь же активен и доброжелателен по отношению к посетителям, а я хотел бы состариться так же, как и Уэйн», — заявил зоолог.

Предыдущий вомбат, ставший рекордсменом по долголетию — самка по кличке Винни — умерла в национальном парке Канберры (Австралия) в 2019 году в возрасте 32 лет.

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Винни родилась в дикой природе и сразу же осиротела. Один из австралийских природоохранных центров взял малышку под свою защиту, а в 1992 году, когда в Канберре открылся зоопарк, животное переехало туда. Так Винни стала самым старым обитателем этого парка, а после смерти вомбата по кличке Патрик в 2017 году она стала самым старым вомбатом на планете.

По словам смотрителей парка Канберры, последние несколько недель перед смертью здоровье Винни ухудшалось – она страдала от разных возрастных болезней, поэтому животное усыпили.

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