Преступление без наказания: макаки как преступный синдикат

Зоологи из Бельгии и Канады решили воспользоваться редким случаем и изучить, как нехарактерные для приматов модели поведения закрепляются в популяции. Выяснилось, что макаки передают свои преступные навыки из поколения в поколение, обучая детенышей грабить и шантажировать людей. Более того, на «повышение квалификации» в стаи, обитающие рядом с храмом, регулярно прибывают взрослые обезьяны из других стай.

Храмовые обезьяны на Бали не голодают: туристы постоянно подкармливают их. Очевидно, привычка отбирать у людей ценные вещи и выменивать их на еду сформировалась в ходе долгого взаимодействия. Транзакции не всегда заканчиваются благополучно для людей: иногда туристы остаются без своих вещей даже после вручения обезьянам «выкупа».

Чем больше группа макак проводит времени рядом с людьми, тем более они склонны промышлять рэкетом. Чаще всего крадут очки, головные уборы и обувь. Самцы, как выяснили ученые, идут на грабеж чаще, чем самки. Результаты исследования опубликованы в журнале Primates.

Если даже это не убедило вас быть осторожнее рядом с обезьянами, посмотрите на эту фотографию из Таиланда.