Президент Бразилии ищет золото и уничтожает тропические леса Амазонки

Жаир Болсонару одобрил увеличение добычи полезных ископаемых.

Президент Бразилии Жаир Болсонару обнародовал план по расширению добычи золота в тропических лесах Амазонии. Подписанный им указ легализует так называемую кустарную добычу («гаримпо»), которая сейчас находится в серой юридической зоне.

В Бразилии работает множество гаримпо: шахтеров, которые самостоятельно добывают полезные ископаемые. Экологи сравнивают их с браконьерами – они загрязняют окружающую среду и вырубают леса. По оценкам правительства, на территории коренных народов работают 4000 нелегальных шахтеров, но экологи уверены, что эта цифра намного выше.

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Больше всего страдают охраняемые резервации коренных народов. Кроме того, использование ртути для отделения золотой пыли от почвы делает реки токсичными. И, наконец, нелегальные золотодобытчики связаны с организованной преступностью. Между вооруженными старателями и представителями коренных народов, пытающихся защищать свою территорию, часто происходят столкновения со смертельным исходом.

Вместо того, чтобы вести борьбу с этой деятельностью, власти собираются разработать государственную политику, которая будет «стимулировать развитие кустарной и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых».

Программа распространится на девять штатов, на долю которых приходится 60% лесной территории Бразилии. Это приведет к еще большему опустошению дождевых лесов. В прошлом году добыча полезных ископаемых уничтожила рекордные 125 квадратных километров бразильской Амазонии.

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