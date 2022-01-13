Президент Туркмении потребовал закрыть «Врата ада». Эксперты заявляют, что это бессмысленно

На заседании Кабинета министров Туркмении президент Гурбангулы Бердымухамедов дал поручение вице-премьеру «собрать ученых и в случае необходимости привлечь иностранных консультантов», чтобы найти способ потушить кратер.
На проблему кратера, который официально называют «Сиянием Каракумов», а неофициально — «Вратами ада» или «Дверью в преисподнюю», президент Туркмении впервые обратил внимание еще десять лет назад. Тогда, при посещении Дарваза, он поручил закупорить кратер, но эта просьба с тех пор так и осталась невыполненной.
— Кратер «Врата ада» — это искусственное сооружение, огонь в котором теоретически можно потушить: там не так глубоко, — говорит в беседе с National Geographic Россия геолог Илья Махоткин. — Вначале необходимо взрывом сбить сам огонь, а затем залить кратер пеной из углекислоты. Она перекроет доступ кислорода и горение прекратится. Для этого понадобится не так много людей — дело, скорее, в технике.
По мнению Махоткина, для проведения подобных работ туркменам в любом случае придется приглашать иностранных специалистов. А сама операция обойдется республике в огромную сумму — десятки, а то и сотни миллионов долларов.
Кратер с историей
Газовый кратер «Врата ада» образовался в пустыне Каракумы рядом с городом Дарваза еще в 1971 году. В то время советские геологи обнаружили в этом районе скопление подземного газа и приступили к бурению разведочной скважины. Однако в процессе бурения они наткнулись на подземную пустоту, куда обвалились верхние слои грунта, а также сама буровая вышка и оборудование.
В результате обвала прямо в пустыне Каракумы появилась огромная дыра, наполненная газом. Диаметр кратера составляет приблизительно 60 метров, глубина — около 20 метров. Чтобы избежать отравления газом людей и скота, ученые решили поджечь ее. Специалисты надеялись, что кратер вскоре потухнет, но этого так и не произошло. За последние годы «Врата ада» успели стать популярным местом среди туристов.
Как считает геолог и кандидат технических наук Станислав Завацки, пользы от тушения «Врат ада» для Туркмении может и не быть — скорее, наоборот.
– За счет туризма кратер приносит стране больше денег, чем сжигает, — объясняет наш собеседник. — И если власти Туркмении все же потушат его, то добьются лишь одного: часть пустыни, где сегодня располагаются «Врата ада», перестанет быть интересной для туристов.
Как отмечает Завацки, огромного вреда для экологии, о котором говорил президент республики, от кратера нет — там горит тот же самый газ, который используется на кухнях для приготовления пищи. Геолог Илья Махоткин напоминает, что попутный газ на нефтяных месторождениях сжигают уже лет 70 — и жалоб на это не поступает.
— Возможный экономический минус от горения «Врат ада» — в том, что, возможно, рядом с кратером надо добывать газ, а он мешает, — считает специалист. — Таким образом, не появляются новые газовые месторождения. А сам огонь во «Вратах ада», в теории, может гореть тысячи лет.
Ядерный взрыв против подземного огня
Кратер «Врата ада» в Туркмении — явление не уникальное. Аварийные огненные фонтаны на газовых месторождениях периодически возникают — наиболее мощный из них в середине XX века появился на месторождении «Урта-Булак» в Узбекистане. Его пытались ликвидировать всеми известными на тот момент способами в течение трех лет. Такое упорство было вполне объяснимо: фонтан огня на «Урта-Булак» достигал высоты в 120 метров — там каждые сутки сгорало более 12 миллионов кубометров газа.
Вышедшие из строя превенторы — рабочие элементы оборудования против выбросов — прямо у фонтана уничтожали при помощи артиллерии. Бороться с мощнейшим выбросом газа пытались при помощи бурения обходных скважин и закачки воды в газоносный пласт, но успеха это не принесло.
Тогда высшее руководство СССР приняло решение использовать против огненного фонтана подземный ядерный взрыв. Для закладки заряда на глубину в 1,5 километра пробурили наклонную штольню. Осенью 1966 года произвели подрыв: скважину пережали слои породы. Спустя 22 секунды после подрыва фонтан пламени в «Урта-Булаке» погас навсегда.
Геолог Станислав Завацки в беседе с National Geographic Россия вспоминает другую историю, когда в поселении Гаяры (Словакия) из подземного хранилища произошел очень большой выброс газа. С ним нужно было что-то делать: с одной стороны, из хранилища поставляли газ для населения. С другой — рядом были жилые массивы.
— В итоге скважину в Гаярах тушили советские специалисты, — рассказывает специалист. — Они доставили к месту ЧП специальную платформу с установленным на ней авиадвигателем. На горящую скважину направили поток воздуха от этого авиадвигателя — и он отсек зону горения. А когда скважина не горит, легче остановить выброс газа. Так что тушить горящие скважины можно — и «Врата ада» не исключение.