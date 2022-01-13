Президент Туркмении потребовал закрыть «Врата ада». Эксперты заявляют, что это бессмысленно

На проблему кратера, который официально называют «Сиянием Каракумов», а неофициально — «Вратами ада» или «Дверью в преисподнюю», президент Туркмении впервые обратил внимание еще десять лет назад. Тогда, при посещении Дарваза, он поручил закупорить кратер, но эта просьба с тех пор так и осталась невыполненной.

— Кратер «Врата ада» — это искусственное сооружение, огонь в котором теоретически можно потушить: там не так глубоко, — говорит в беседе с National Geographic Россия геолог Илья Махоткин. — Вначале необходимо взрывом сбить сам огонь, а затем залить кратер пеной из углекислоты. Она перекроет доступ кислорода и горение прекратится. Для этого понадобится не так много людей — дело, скорее, в технике.

По мнению Махоткина, для проведения подобных работ туркменам в любом случае придется приглашать иностранных специалистов. А сама операция обойдется республике в огромную сумму — десятки, а то и сотни миллионов долларов.