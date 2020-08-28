Прибавление в пиратском семействе морских котиков: фото и видео

«Рождение детеныша северного морского котика – для нас очень радостное и важное событие, так как они редко размножаются в условиях зоопарка. У нашей самочки Юшки это уже третий малыш, она опытная мама и с большой заботой относится к детёнышу. Зоологи уже определили, что родился мальчик. До пяти месяцев он будет питаться материнским молоком, но через некоторое время будет пробовать взрослую еду», — рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В Зоопарке котиков кормят рыбой и кальмарами. Обычно самке нужно 2 кг рыбы в день, но сейчас кормящая мама Юшка съедает 5-6 кг, и при этом сбрасывает в весе, так как у котиков очень питательное, жирное молоко. А малыш, наоборот, благодаря этому крепнет и растет очень быстро.

В Московском зоопарке живет гарем морских котиков, который возглавляет 15-летний самец — Пират. Вместе с ним живут взрослые самки – Юшка, Дори, Спарта, а также их дети. Старшего брата новорождённого котика зовут Роджер, вероятно, малыш тоже получит пиратское имя.