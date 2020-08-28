Прибавление в пиратском семействе морских котиков: фото и видео

Малыш северного морского котика родился в Московском зоопарке 19 августа. Сейчас вместе со своей мамой Юшкой он находится во внутреннем вольере, набирается сил и готовится к выходу в общий бассейн. Перед этим он должен научиться уверенно плавать и передвигаться по суше. Пока щенок невероятно очаровательный, но немного неловкий.
«Рождение детеныша северного морского котика – для нас очень радостное и важное событие, так как они редко размножаются в условиях зоопарка. У нашей самочки Юшки это уже третий малыш, она опытная мама и с большой заботой относится к детёнышу. Зоологи уже определили, что родился мальчик. До пяти месяцев он будет питаться материнским молоком, но через некоторое время будет пробовать взрослую еду», — рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В Зоопарке котиков кормят рыбой и кальмарами. Обычно самке нужно 2 кг рыбы в день, но сейчас кормящая мама Юшка съедает 5-6 кг, и при этом сбрасывает в весе, так как у котиков очень питательное, жирное молоко. А малыш, наоборот, благодаря этому крепнет и растет очень быстро.
В Московском зоопарке живет гарем морских котиков, который возглавляет 15-летний самец — Пират. Вместе с ним живут взрослые самки – Юшка, Дори, Спарта, а также их дети. Старшего брата новорождённого котика зовут Роджер, вероятно, малыш тоже получит пиратское имя.
Щенки морского котика при рождении весят 4-5 кг. Их шерсть значительно темнее, чем у взрослых животных. После первой линьки в 3-4 месяца окраска меха становится серебристо-серой, с возрастом она темнеет. Именно из-за этого меха раньше велась промысловая охота на котиков. Северный морской котик включен в Красную книгу как уязвимый вид. Вплоть до начала 20 века на этих удивительных ластоногих бесконтрольно охотились, в результате их естественная популяция катастрофически уменьшилась, некоторые лежбища были уничтожены до нуля.
В Московском зоопарке уже несколько лет ведется работа по поддержанию резервной популяции этих редких ластоногих. Морские котики – одни из самых активных обитателей Зоопарка. Ежедневно с ними проводятся специальные тренинги – физические и интеллектуальные нагрузки необходимы для комфортной жизни животных. Котики относятся с доверием к своим киперам, однако они довольно независимы и поддерживают с людьми в первую очередь «деловые» отношения: если что-то хочешь от меня, захвати рыбку.