Приключения бегемотов в южноафриканском парке: видео

Обыкновенный бегемот, или гиппопотам (Hippopótamus amphíbius) входит в число крупнейших наземных животных на планете. Большую часть светлого времени суток гиппопотамы проводят в воде, где спят или дремлют на отмелях, почти погрузившись и выставив лишь верхнюю часть головы и спины. С наступлением темноты они отправляются на кормежку и возвращаются назад на рассвете.

Тем не менее, и в течение дня им приходится вступать в контакт с разными представителями фауны и человеком. Национальный парк Крюгера в ЮАР собрал коллекцию интересных видеозаписей.