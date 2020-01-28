Приключения бегемотов в южноафриканском парке: видео

Обыкновенный бегемот, или гиппопотам (Hippopótamus amphíbius) входит в число крупнейших наземных животных на планете. Большую часть светлого времени суток гиппопотамы проводят в воде, где спят или дремлют на отмелях, почти погрузившись и выставив лишь верхнюю часть головы и спины. С наступлением темноты они отправляются на кормежку и возвращаются назад на рассвете.
Тем не менее, и в течение дня им приходится вступать в контакт с разными представителями фауны и человеком. Национальный парк Крюгера в ЮАР собрал коллекцию интересных видеозаписей.
Первый сюжет разворачивается возле реки: на берегу лежит самка бегемота, а ее детеныш отгоняет льва, который, вероятно, рассчитывал на легкую добычу. Специалисты поясняют, что ролик снят в период сильной засухи: даже несмотря на то, что в кадре видна река, растения не содержат питательных веществ, и бегемотам не хватает витаминов и энергии: именно слабостью массивного зверя и планировал воспользоваться лев. К сожалению, хотя в этой схватке бегемоты одержали верх — исход у ситуации печальный: спустя два дня и мать, и малыш погибли от голода.
На втором видео бегемот нападает на машину с туристом — это напоминание о том, что при посещении парков следует соблюдать осторожность.
Еще одна сцена – комбинация двух предыдущих. Атакованный львами, бегемот двигается в сторону автомобиля. Численное преимущество было на стороне кошек, и они насладились заслуженной трапезой.
Следующее видео показывает гиппопотама в роли плотоядного хищника: питаясь в основном растениями, это массивное животное поедает мясо в случае острой нехватки в организме минеральных солей.