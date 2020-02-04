Примут ли гориллы в свою стаю робота-шпиона? Видео

В природе гориллы держатся небольшими группами, состоящими из самца-вожака, нескольких самок и их детенышей (всего от 5 до 30 особей). Вожак определяет распорядок дня, выбирает места для поисков пищи или ночлега. Принять или не принять чужака в стаю, решает тоже он, и это удалось показать в ходе съемок. Приблизившись к малышу, он приказывает всем держаться позади, пока внимательно смотрит на робота. Тот моргает и воспроизводит даже мимику горилл с поразительной правдоподобностью. Пока вожак изучает гостя, «шпион» отводит взгляд в знак уважения и тем самым передает свои дружелюбные намерения. Наконец вердикт вынесен: малыш подозрений не вызвал и может пополнить семью.

Для утверждения своего авторитета взрослые гориллы исполняют устрашающий «танец», а детеныши, воспроизводя эти движения, приглашают ровесников поиграть. Шпион тоже сумел подать соответствующие знаки – протянуть лапку для прикосновения, но во время игры юная горилла опрокинула аппарат. Интерес к нему был утрачен, но журналисты уже смогли получить достаточно материала.



Кроме того, шпиона можно использовать и для других сюжетов.