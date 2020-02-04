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Природа

Примут ли гориллы в свою стаю робота-шпиона? Видео

Анастасия Баринова
04 февраля 2020
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Фото: BBC One
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Фото: BBC One
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Фото: BBC One
Телеоператоры BBC оставили в лесу робота, замаскированного под обезьяну.

Несколько лет назад телеканал BBC запустил цикл документальных фильмов о дикой природе Spy in the Wild. Съемка ведется непосредственно из гущи событий: к зверям подсаживают роботизированную модель, оснащенную видеокамерами. Внешне робот не отличается от представителей каждого из выбранных видов животных и даже может воспроизводить ряд типичных для них действий. «Внедрившись», шпион ведет съемку, что позволяет больше узнать о поведении представителей фауны собственными глазами.

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Новый сезон, посвященный тропикам, включает эпизод о жизни семейства горилл. В поле их видимости попадает робот-«детеныш».

В природе гориллы держатся небольшими группами, состоящими из самца-вожака, нескольких самок и их детенышей (всего от 5 до 30 особей). Вожак определяет распорядок дня, выбирает места для поисков пищи или ночлега. Принять или не принять чужака в стаю, решает тоже он, и это удалось показать в ходе съемок. Приблизившись к малышу, он приказывает всем держаться позади, пока внимательно смотрит на робота. Тот моргает и воспроизводит даже мимику горилл с поразительной правдоподобностью. Пока вожак изучает гостя, «шпион» отводит взгляд в знак уважения и тем самым передает свои дружелюбные намерения. Наконец вердикт вынесен: малыш подозрений не вызвал и может пополнить семью.

Для утверждения своего авторитета взрослые гориллы исполняют устрашающий «танец», а детеныши, воспроизводя эти движения, приглашают ровесников поиграть. Шпион тоже сумел подать соответствующие знаки – протянуть лапку для прикосновения, но во время игры юная горилла опрокинула аппарат. Интерес к нему был утрачен, но журналисты уже смогли получить достаточно материала.

Кроме того, шпиона можно использовать и для других сюжетов.