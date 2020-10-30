Природные «термометры»

Некоторые животные вполне могут заменить термометр. Например, аризонская полосатая древесная ящерица (Aspidoscelis arizonae) в зависимости от окружающей температуры изменяет цвет отметин на её горле и брюхе.

Так, прохладным утром цвет отметин зеленый. Постепенно, когда солнце начинает согревать воздух, эти пятна становятся бирюзовыми. А с наступлением полуденной жары они приобретают яркий синий цвет.

Однако более точным природным термометром могут служить стеблевые сверчки (Oecanthidae). Характер стрекотаний сверчков напрямую зависит от температуры воздуха.

Чтобы определить температуру по пению сверчка, нужно сосчитать, сколько раз за 15 секунд он прострекочет, затем к этому числу прибавить 37. Полученная сумма будет соответствовать температуре воздуха по Фаренгейту.

Послушайте, как лягушки поют словно птицы и лают подобно собакам.