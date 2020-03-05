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Природа

Приют для редкой флоры: в Кузбассе появился заказник «Кокуйское болото»

05 марта 2020
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Дре́млик боло́тный (лат. Epipáctis palústris)
Фото: bathyporeia / Flickr.com
Это самая крупная особо охраняемая природная территория региона.

4 марта в Институте угля в Кемерове состоялась презентация новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) — государственного ботанического заказника «Кокуйское болото», расположенного в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области неподалеку от поселка Кокуй.

Площадь нового заказника составляет три тысячи гектаров. «Кокуйское болото» станет самой крупной охраняемой территорией в регионе. Первоначально под заказник хотели выделить около 530 гектаров, 70 из которых занимает само болото. Однако территорию решили расширить, сообщает «Российская газета», и теперь «Кокуйское болото» занимает 3 000 гектаров.

Уникальная местность неподалеку от села Кокуй стала известна в середине 1980-х годов благодаря ботанику Николаю Лащинскому. Он обнаружил редкие для этой территории растения — например, тропические папоротники. 

«Это воспоминание о том, что в наших местах пять-семь миллионов лет назад были тропики. Здешние травяные леса, где нет мхов и лишайников, как оказалось, самые богатые: 400 квадратных метров и 120 видов флоры», — Николай Лащинский.

Также Лащинский отметил, что туристов на болотах больше всего удивляют орхидеи: дремлик зимовниковый и болотный, ятрышник шлемоносный и несколько видов венерина башмачка. Глянцелистник Лезеля, который также можно встретить на территории «Кокуйского болота», похож на тропическую орхидею. 

Заказниками по закону признаются территории, имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. О том, что в границах ключевой ботанической территории «Кокуйское болото» необходимо создание ООПТ, говорилось уже давно. В частности, биологи отмечали, что пролегающая рядом автомобильная трасса создает угрозу существованию данного болотного массива, на котором произрастают многие краснокнижные виды флоры: например, мох Скорпидиум скорпионовидный, и вышеуказанные орхидеи (дремлик болотный и другие). 

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