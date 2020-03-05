Приют для редкой флоры: в Кузбассе появился заказник «Кокуйское болото»

Также Лащинский отметил, что туристов на болотах больше всего удивляют орхидеи: дремлик зимовниковый и болотный, ятрышник шлемоносный и несколько видов венерина башмачка. Глянцелистник Лезеля, который также можно встретить на территории «Кокуйского болота», похож на тропическую орхидею.

Заказниками по закону признаются территории, имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. О том, что в границах ключевой ботанической территории «Кокуйское болото» необходимо создание ООПТ, говорилось уже давно. В частности, биологи отмечали, что пролегающая рядом автомобильная трасса создает угрозу существованию данного болотного массива, на котором произрастают многие краснокнижные виды флоры: например, мох Скорпидиум скорпионовидный, и вышеуказанные орхидеи (дремлик болотный и другие).

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