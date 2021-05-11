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Природа

Про знаменитого «российского кита-шпиона» хотят снять фильм

Анастасия Баринова
11 мая 2021
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Фото: OneWhale/Facebook
Сценарий ждет хэппи-энда.

Экологи выразили озабоченность судьбой белухи, которую прозвали «русским шпионом». Ее история началась в апреле 2019 года: кит подплыл к лодке норвежских рыбаков и вел себя достаточно необычно. Кроме того, на нем располагался ремешок с обвесом для камеры и жетон, на котором было написано по-английски: «Оборудование, Санкт-Петербург». Это не было похоже на приспособления, которыми пользуются изучающие китов ученые.

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История понравилась СМИ. Телеканал NRK объявил конкурс на лучшее имя, и победило «Хвалдимир» (Hvaldimir): объединение слова «hvalen» (норв. «кит») с именем российского президента. Россия имеет опыт дрессировки морских млекопитающих, таких как дельфины, для военных целей: в частности, веб-сайт Barents Observer обнаружил китовые загоны в трех разных местах возле военно-морских баз в районе Мурманска.

Некоторое время Хвалдимир провел в гавани Хаммерфеста – Управление рыболовства Норвегии даже утвердило программу по наблюдению за ним и кормлению. Затем он отправился в открытое море, но многие о нем не забыли. Режиссер из США Регина Кросби увидела в этом сюжете кинематографический потенциал и хочет снять короткометражный фильм, но все еще ждет хэппи-энда.

«Я думала, что это будет счастливая история о побеге кита от российских вооруженных сил. Я думала, что это будет сделано за неделю. Но время шло, и никто ничего не делал для этого кита».

Тогда она начала кампанию, целью которой было создание Хвалдимиру безопасной среды. Вместе с активистами из группы OneWhale и другими экологами она разработала план по созданию морского заповедника специально для белухи – например, огородив участок фьорда. В июле 2020 года животное получило рану от столкновения с лодкой, что еще больше укрепило людей в желании предпринять срочные меры. Две общины на севере Норвегии уже проявили серьезный интерес и выделили средства на изучение всех аспектов реализации этой идеи.

Правда, пока все эти планы остаются на бумаге. Согласие должны дать многие правительственные учреждения, и Управление рыболовства Норвегии уже заявило, что «Хвалдимира следует оставить в покое и дать ему возможность жить как вольное животное».

Узнайте, с чего началась вся история.

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