Про знаменитого «российского кита-шпиона» хотят снять фильм

Тогда она начала кампанию, целью которой было создание Хвалдимиру безопасной среды. Вместе с активистами из группы OneWhale и другими экологами она разработала план по созданию морского заповедника специально для белухи – например, огородив участок фьорда. В июле 2020 года животное получило рану от столкновения с лодкой, что еще больше укрепило людей в желании предпринять срочные меры. Две общины на севере Норвегии уже проявили серьезный интерес и выделили средства на изучение всех аспектов реализации этой идеи.