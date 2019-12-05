Проделки полосатых кошек: как резвятся амурские тигрята

В 2012 году в Приморском крае был создан парк «Земля леопарда», призванный защитить территорию, где обитают краснокнижные животные: не только леопарды, но и амурские тигры, а также гималайские и бурые медведи, копытные и другие представители фауны – 54 вида в общей сложности. Кроме того, здесь насчитывается 184 вида птиц, 7 видов амфибий, 8 видов рептилий, 12 видов рыб и сотни видов растений.



Недавно в объектив фотоловушек, установленных в рамках фотопроекта «Дикий Дальний Восток» при поддержке известного российского фотографа Сергея Горшкова, попала увлекательная сцена из жизни крупных кошек. Тигрята-тройняшки, ожидая мать, отправившуюся на охоту, безмятежно провели день в лесной чаще. Они то дремали, свернувшись друг рядом с другом в один пушистый клубок, то настороженно смотрели наверх, привлеченные трелями какой-то птицы. Не обошлось и без игр.