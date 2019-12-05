Проделки полосатых кошек: как резвятся амурские тигрята

В 2012 году в Приморском крае был создан парк «Земля леопарда», призванный защитить территорию, где обитают краснокнижные животные: не только леопарды, но и амурские тигры, а также гималайские и бурые медведи, копытные и другие представители фауны – 54 вида в общей сложности. Кроме того, здесь насчитывается 184 вида птиц, 7 видов амфибий, 8 видов рептилий, 12 видов рыб и сотни видов растений.
Недавно в объектив фотоловушек, установленных в рамках фотопроекта «Дикий Дальний Восток» при поддержке известного российского фотографа Сергея Горшкова, попала увлекательная сцена из жизни крупных кошек. Тигрята-тройняшки, ожидая мать, отправившуюся на охоту, безмятежно провели день в лесной чаще. Они то дремали, свернувшись друг рядом с другом в один пушистый клубок, то настороженно смотрели наверх, привлеченные трелями какой-то птицы. Не обошлось и без игр.
Котята выясняли, кто из них «главный», оттачивали приемы прыжков, бросков и укусов. Яркими моментами детских схваток стали таскание за хвост и звериные объятия – так хищники учатся общаться между собой, а также занимаются физической подготовкой, что крайне важно для их развития. Малыши даже делят меж собой«добычу», роль которой исполняет обломок ветки.
Котята пробыли возле камеры весь световой день, после чего покинули место съемки – вероятно, мать позвала их на ужин.
Посмотрите, как в парке «Земля леопарда» лечат зубы тиграм.