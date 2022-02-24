Профессор поселил в лаборатории клещей и 8 лет не кормил их. Что было дальше?

Эксперимент, поставленный случайно, принес неожиданные результаты.

Пища необходима для выживания практически всем живым существам, но восточноафриканские клещи могут годами жить без еды. Эту особенность обнаружил профессор Бингемтонского университета Джулиан Шеперд: в 1976 году он получил несколько клещей Argas brumpti, представителей семейства аргасовые, не подозревая, что те доживут до следующего столетия. Поместив их в подходящую среду в лаборатории, он просто начал за ними наблюдать.

Des tiques badass ! Un chercheur a maintenu un élevage de tiques à peau molle de l'espèce Argas brumpti dont certains individus sont restés vivants 27 ans dont 8 sans nourriture.

L'étude : https://t.co/gDpMsY83bs

Via : https://t.co/8sOBRUL236 pic.twitter.com/MYugwJ52G6 — MoiParasite (@MoiParasite) February 11, 2022

У более известных видов клещей кожа покрыта твердой пластиной, а у Argas brumpti она мягкая. Еще одним отличием от большинства сородичей является пищевое поведение: клещи A. brumpti меньше раздуваются, поскольку едят быстрее и чаще.

Первоначально в лаборатории поселилось шесть взрослых самок, четыре взрослых самца и три нимфы этого вида. Клещи питались лабораторными кроликами, мышами и крысами до 1984 года, когда Шепард решил прекратить использование животных для других своих исследований. Клещи при этом не умерли от голода.

«Меня всегда восхищала адаптация организмов к окружающей среде – в данном случае это сухая среда с практически полным отсутствием доступа к воде в течение длительного периода времени, а также образ жизни, при котором между приемами пищи возникают огромные паузы», – Джулиан Шепард.

Первыми не выдержали самцы: к 1988 году все особи умерли. Прошло еще 4 года, а самки оставались живыми, и тогда Шепард снова начал их кормить. Тут же обнаружилась новая особенность A. brumpti: одна из первоначальных самок начала откладывать яйца, содержавшие потомство обоих полов.

Бесполое размножение у клещей встречается редко, а это значит, что самки A. brumpti могут довольно долго хранить жизнеспособную сперму. Опубликовав итоги наблюдений, длившихся в общей сложности 45 лет, Шепард приводит удивительную статистику. Две из первоначальных нимф или взрослых особей, поселившихся в лаборатории в 1976 году, дожили до 2003 года (27 лет). На репродуктивной способности первоначальной самки не отразились ни голодание, длившееся 8 лет, ни отсутствие партнера. А самцы и самки второго поколения, выращенные из яиц, отложенных в 1992–1995 гг., до сих пор живы и внешне здоровы в своем возрасте около 26 лет.

Сейчас эксперимент с клещами подошел к концу: Шепард переключился на изучение спермы мотыльков, а лабораторные клещи будут отправлены на родину их предков, в Африку.

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