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National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
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Природа

Прогулка сквозь гигантскую секвойю: фото

Софья Демьянец
23 июля 2020
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Коренные американцы назвали гигантскую секвойю Уавона, потому что это название напоминало им уханье совы, а этих птиц они почитали духами секвой. Буквально же слово «уавона» можно перевести как «большое дерево». Снимок сделан 15 июня 1918 года
Фото: Library of Congress
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Секвойя Уавона в 1928 году
Фото: Library of Congress
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Снимок дерева-тоннеля, сделанный в 1946 году
Фото: C. Cameron Macauley
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Уавона в сентябре 1962 года
Фото: Robert J. Boser
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Изображение секвойи Уавона, выполненное в 1887 году
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Павшее дерево-тоннель
Фото: PunkToad
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Дерево «Люстра»
В течение 88 лет через гигантскую секвойю в национальном парке Йосемити прогуливались туристы и проезжали машины.

Уавона или, как его ещё называют, дерево-туннель, было популярной туристической достопримечательностью в роще Марилоса национального парка Йосемити в США. «Гигант» составлял 69 метров в высоту и около 8 метров в диаметре у основания. 

В 1881 году руководство национального парка решило сделать в Уавоне туннель, расширив уже имеющуюся на его стволе трещину, полученную после лесного пожара. Его ширина составляла около двух метров, высота — около трех метров, а длина — примерно восемь метров. Туннель почти сразу стал популярнейшим аттракционом в Йосемити: в нём постоянно фотографировались туристы и проезжающие автомобилисты.

Изначально эта секвойя была немного наклонена, и после создания в нем туннеля накренилась ещё больше. А зимой 1969 года дерево совсем упало под тяжестью снега на его кроне. Ученые подсчитали тогда, что Уавоне на тот момент было приблизительно 2,3 тысячи лет!

После того, как дерево упало, исследователи долго спорили о том, что же делать с Уавоной. В итоге было решено оставить его лежать на том месте, где оно упало — ведь из-за своих гигантских размеров упавшие секвойи служат домом для сообществ животных и других растений.

Сегодня Уавону называют «Павшее дерево-тоннель», и оно все так же привлекает к себе внимание туристов. Интересно также, что действующее дерево-тоннель под названием «Люстра» можно увидеть сегодня в северной части Калифорнии. Эта секвойя возвышается на 96 метров над землёй, а её тоннель имеет высоту чуть более двух метров — через него свободно может проехать легковой автомобиль. Свое название это дерево получило благодаря простирающимся в разные стороны ветвям, которые по своему виду напоминают люстру.

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