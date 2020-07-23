Прогулка сквозь гигантскую секвойю: фото

Уавона или, как его ещё называют, дерево-туннель, было популярной туристической достопримечательностью в роще Марилоса национального парка Йосемити в США. «Гигант» составлял 69 метров в высоту и около 8 метров в диаметре у основания.

В 1881 году руководство национального парка решило сделать в Уавоне туннель, расширив уже имеющуюся на его стволе трещину, полученную после лесного пожара. Его ширина составляла около двух метров, высота — около трех метров, а длина — примерно восемь метров. Туннель почти сразу стал популярнейшим аттракционом в Йосемити: в нём постоянно фотографировались туристы и проезжающие автомобилисты.

Изначально эта секвойя была немного наклонена, и после создания в нем туннеля накренилась ещё больше. А зимой 1969 года дерево совсем упало под тяжестью снега на его кроне. Ученые подсчитали тогда, что Уавоне на тот момент было приблизительно 2,3 тысячи лет!

После того, как дерево упало, исследователи долго спорили о том, что же делать с Уавоной. В итоге было решено оставить его лежать на том месте, где оно упало — ведь из-за своих гигантских размеров упавшие секвойи служат домом для сообществ животных и других растений.

Сегодня Уавону называют «Павшее дерево-тоннель», и оно все так же привлекает к себе внимание туристов. Интересно также, что действующее дерево-тоннель под названием «Люстра» можно увидеть сегодня в северной части Калифорнии. Эта секвойя возвышается на 96 метров над землёй, а её тоннель имеет высоту чуть более двух метров — через него свободно может проехать легковой автомобиль. Свое название это дерево получило благодаря простирающимся в разные стороны ветвям, которые по своему виду напоминают люстру.

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