Проседание земли может затронуть 19% мирового населения

Новая глобальная карта показывает, что проседание земель в результате истощения ресурсов подземных вод представляет собой глобальную антропогенную опасность, которая оказывает на мир существенное экологическое, социальное и экономическое воздействие.

По мнению исследователей, опубликовавших карту в журнале Science, 19 процентов мирового населения (а также 12 процентов мирового ВВП) могут оказаться под угрозой многих рисков из-за высокой вероятности проседания земли.

Проседание земной поверхности — этой медленный и опасный геологический процесс, который обычно затрагивает мягкие отложения, например, когда подземные воды откачиваются из водоносных горизонтов. Проседание может навсегда снизить емкость водоносных горизонтов, повредить здания и инфраструктуру и увеличить риск затопления в аллювиальных районах (с отложениями водных потоков) и прибрежных равнинах.

Несмотря на то, что явления земного проседания изучались в течение последнего столетия во всем мире, ученые в основном сосредотачивались на изучении и решении проблемы на местах. В результате был составлен список тематических исследований, содержащий 200 мест в 34 странах, которые использовались для новой научной работы. Ее авторы определили основные экологические условия, способствующие проседанию земли.