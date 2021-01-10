Проседание земли может затронуть 19% мирового населения

Новая глобальная карта показывает, что проседание земель в результате истощения ресурсов подземных вод представляет собой глобальную антропогенную опасность, которая оказывает на мир существенное экологическое, социальное и экономическое воздействие.
По мнению исследователей, опубликовавших карту в журнале Science, 19 процентов мирового населения (а также 12 процентов мирового ВВП) могут оказаться под угрозой многих рисков из-за высокой вероятности проседания земли.
Проседание земной поверхности — этой медленный и опасный геологический процесс, который обычно затрагивает мягкие отложения, например, когда подземные воды откачиваются из водоносных горизонтов. Проседание может навсегда снизить емкость водоносных горизонтов, повредить здания и инфраструктуру и увеличить риск затопления в аллювиальных районах (с отложениями водных потоков) и прибрежных равнинах.
Несмотря на то, что явления земного проседания изучались в течение последнего столетия во всем мире, ученые в основном сосредотачивались на изучении и решении проблемы на местах. В результате был составлен список тематических исследований, содержащий 200 мест в 34 странах, которые использовались для новой научной работы. Ее авторы определили основные экологические условия, способствующие проседанию земли.
Исследователи утверждают, что потенциальные области проседания угрожают 1,2 миллиардам жителей и 21% крупных городов мира. Несмотря на то, что для полного понимания глобального воздействия проседания земли по-прежнему необходимы дальнейшие исследования, по оценкам этой работы, текущая экономическая подверженность потенциальному проседанию составляет 8,17 триллиона долларов США, или 12% мирового валового внутреннего продукта.
Более того, исследование показывает, что к 2040 году около 635 миллионов жителей будут жить в районах, подверженных наводнениям, где проседание почвы может дополнительно увеличить риск наводнения.
«Специалисты по землеустройству, городские управляющие и органы водного хозяйства могут использовать эту информацию для предотвращения или смягчения последствий проседания земли, особенно в контексте глобальных изменений климата», — заключает Эррера Гарсия, соавтор исследования из Геологического и горного Института Испании.