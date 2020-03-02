Прошедшая зима в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений

Последняя зима в Центральной России стала рекордно теплой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, превысив среднюю температуру зимнего сезона 59-летней давности, сообщают «Метеовести».

Средняя температура воздуха в Москве ушедшей зимой оказалась положительной, составив 0,5 градуса. Она превысила норму на 7,7 градуса. Синоптики отмечают, что это теплее, чем многолетние температурные показатели таких столиц, как Стокгольм, Осло, Варшава, Киев и Бухарест, и похоже на зимнюю погоду Берлина, Праги, Братиславы, Софии и Вены.

Метеорологи отмечают, что к 5 марта воздух в столице прогреется до 8-13 градусов. Будет побит рекорд 1995 года, когда воздух в этот день прогрелся до плюс 8,9 градуса. В дальнейшем положительное отклонение температуры от нормы сократится, но в среднем будет немного теплее положенного. Изредка в марте будут возвращаться слабые заморозки, но дневные показатели термометров станут держаться в уверенном «плюсе».

Снежный покров полностью исчезнет к 5 марта. Синоптики не исключают, что еще может выпасть небольшой снег, но это будет кратковременное явление.

Рекордно теплую зиму в этом году зафиксировали также в Якутии, а из-за аномально теплой погоды в России уже проснулись клещи.