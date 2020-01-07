Прошедшее десятилетие для Индии – самое жаркое в истории

Национальное бюро погоды Индии объявило, что температура в стране с 2010 по 2019 годы превышала средние значения на 0,36 градуса по Цельсию. Эти, казалось бы, незначительные изменения привели к очень серьезным последствиям.

По данным ведомства, из-за экстремальной погоды только в 2019 году погибло около 1,5 тысячи человек, в том числе 350 людей, умерших из-за температуры выше 50 градусов. Среднее значение температур для 2019 года было бы еще выше, если бы не рекордные заморозки в северной Индии в декабре.