Простая настройка РНК увеличивает урожайность картофеля и риса на 50 процентов

Группа ученых из Университета Чикаго показала, что РНК в растениях может резко увеличить количество производимого ими урожая и сделать более устойчивыми к условиям засухи.

На самом базовом уровне команда внедрила единственный ген под названием FTO в растения картофеля и риса. Полученные в результате растения были гораздо более эффективными фотосинтезаторами, то есть они росли намного больше и давали гораздо более высокие урожаи — в три раза больше продукции в лаборатории и на 50% больше в поле. У них также выросли более длинные корневые системы, которые помогли им лучше переносить засушливые условия.