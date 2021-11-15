Прожорливая анаконда попала в неловкую ситуацию: видео

Живущий в Бразилии биолог Даниэль де Гранвиль знаком со змеями с самого детства, и теперь он не только изучает их, но и организует фототуры для любителей природы. Особенно интересным объектом съемки он считает анаконд. Эти змеи, ведущие водный образ жизни, встречаются и в Амазонке, но там вода очень мутная, а в регионе Бониту, где работает Даниэль, реки очень чистые.
Недавно во время одной из таких экспедиций группа заметила гигантскую анаконду (Eunectes murinus), которая так объелась, что растянулась до впечатляющих размеров – и неподвижно лежала в воде, переваривая добычу.
Анаконда охотится по тому же принципу, что и удав: она неподвижно поджидает добычу, а затем хватает ее молниеносным броском и душит, обвив кольцами тела. Жертву рептилия заглатывает целиком, сильно растягивая при этом пасть и глотку, после чего начинается долгий процесс пищеварения. И хотя объектом интереса анаконды может быть рыба и другие мелкие представители фауны – она не упустит и более крупную цель. Так произошло и в этот раз: судя по всему, жертвой стала капибара или другое млекопитающее.
Изобилие кормовой базы позволяет бразильским анакондам без труда находить пропитание, однако последствия могут быть непредсказуемы. Спустя всего несколько недель в том же регионе Бониту представители экологической службы провели операцию по освобождению другой прожорливой анаконды: после обильной трапезы ее тело стало настолько огромным, что она застряла в прибрежных ветвях.
Специалисты обрезали ветки, но змея даже шевелилась с трудом – ее огромное тело не позволяло ей плавать.
Посмотрите на сражение анаконды и каймана.