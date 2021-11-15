Прожорливая анаконда попала в неловкую ситуацию: видео

Живущий в Бразилии биолог Даниэль де Гранвиль знаком со змеями с самого детства, и теперь он не только изучает их, но и организует фототуры для любителей природы. Особенно интересным объектом съемки он считает анаконд. Эти змеи, ведущие водный образ жизни, встречаются и в Амазонке, но там вода очень мутная, а в регионе Бониту, где работает Даниэль, реки очень чистые.

Недавно во время одной из таких экспедиций группа заметила гигантскую анаконду (Eunectes murinus), которая так объелась, что растянулась до впечатляющих размеров – и неподвижно лежала в воде, переваривая добычу.