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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Прожорливая анаконда попала в неловкую ситуацию: видео

Анастасия Баринова
15 ноября 2021
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Фото: Daniel De Granville, Photo in Natur/Instagram
Змею, оказавшуюся в ловушке, заметила группа фотографов.

Живущий в Бразилии биолог Даниэль де Гранвиль знаком со змеями с самого детства, и теперь он не только изучает их, но и организует фототуры для любителей природы. Особенно интересным объектом съемки он считает анаконд. Эти змеи, ведущие водный образ жизни, встречаются и в Амазонке, но там вода очень мутная, а в регионе Бониту, где работает Даниэль, реки очень чистые.

Недавно во время одной из таких экспедиций группа заметила гигантскую анаконду (Eunectes murinus), которая так объелась, что растянулась до впечатляющих размеров – и неподвижно лежала в воде, переваривая добычу.

Анаконда охотится по тому же принципу, что и удав: она неподвижно поджидает добычу, а затем хватает ее молниеносным броском и душит, обвив кольцами тела. Жертву рептилия заглатывает целиком, сильно растягивая при этом пасть и глотку, после чего начинается долгий процесс пищеварения. И хотя объектом интереса анаконды может быть рыба и другие мелкие представители фауны – она не упустит и более крупную цель. Так произошло и в этот раз: судя по всему, жертвой стала капибара или другое млекопитающее.

Изобилие кормовой базы позволяет бразильским анакондам без труда находить пропитание, однако последствия могут быть непредсказуемы. Спустя всего несколько недель в том же регионе Бониту представители экологической службы провели операцию по освобождению другой прожорливой анаконды: после обильной трапезы ее тело стало настолько огромным, что она застряла в прибрежных ветвях.

Специалисты обрезали ветки, но змея даже шевелилась с трудом – ее огромное тело не позволяло ей плавать.

Посмотрите на сражение анаконды и каймана.

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