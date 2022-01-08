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Природа

Психоделическая трахимедуза: это что за зверь

Анастасия Баринова
08 января 2022
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Фото: MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)
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Фото: MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)
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Фото: MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)
Специалисты Исследовательского института Океанариума залива Монтерей (MBARI) сняли удивительное подводное существо.

В Мировом океане обитают тысячи видов гидроидных (Hydrozoa) – водных беспозвоночных типа стрекающих. Некоторые из них хорошо изучены, о других наука знает меньше, и еще десятки тысяч даже не открыты. Морские биологи регулярно проводят экспедиции, и каждая приносит новые открытия (и невероятно красивые кадры). Недавно глубоководный аппарат MBARI, работавший в подводном каньоне Монтерей у побережья Калифорнии, поймал в объектив своих камер трахимедузу Crossota millsae.

Трахимедузы насчитывают 30 родов 5 семейств и обитают на большой глубине в открытом море, поэтому редко попадаются на глаза человека. Их главная внешняя особенность – отсутствие лопастей на краю колокола.

В описании к видео биологи MBARI отмечают, что найденный экземпляр – «самый поразительный» среди всех медуз каньона Монтерей. Существо, предпочитающее глубины от 1000 до 4000 метров, названо «психоделическим» – оно переливается разными цветами, а его щупальца извиваются, как дымовой след в небе после фейерверка.  

Все трахимедузы размножаются половым путем, минуя стадию полипа, при этом Crossota millsae вынашивают своих детенышей, прикрепив их к желудочным каналам внутри субзонтичного пространства.

Посмотрите на гигантскую медузу, найденную во время одной из экспедиций MBARI.

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