Психоделическая трахимедуза: это что за зверь

Трахимедузы насчитывают 30 родов 5 семейств и обитают на большой глубине в открытом море, поэтому редко попадаются на глаза человека. Их главная внешняя особенность – отсутствие лопастей на краю колокола.

В описании к видео биологи MBARI отмечают, что найденный экземпляр – «самый поразительный» среди всех медуз каньона Монтерей. Существо, предпочитающее глубины от 1000 до 4000 метров, названо «психоделическим» – оно переливается разными цветами, а его щупальца извиваются, как дымовой след в небе после фейерверка.

Все трахимедузы размножаются половым путем, минуя стадию полипа, при этом Crossota millsae вынашивают своих детенышей, прикрепив их к желудочным каналам внутри субзонтичного пространства.