Психоделическая трахимедуза: это что за зверь

В Мировом океане обитают тысячи видов гидроидных (Hydrozoa) – водных беспозвоночных типа стрекающих. Некоторые из них хорошо изучены, о других наука знает меньше, и еще десятки тысяч даже не открыты. Морские биологи регулярно проводят экспедиции, и каждая приносит новые открытия (и невероятно красивые кадры). Недавно глубоководный аппарат MBARI, работавший в подводном каньоне Монтерей у побережья Калифорнии, поймал в объектив своих камер трахимедузу Crossota millsae.
Трахимедузы насчитывают 30 родов 5 семейств и обитают на большой глубине в открытом море, поэтому редко попадаются на глаза человека. Их главная внешняя особенность – отсутствие лопастей на краю колокола.
В описании к видео биологи MBARI отмечают, что найденный экземпляр – «самый поразительный» среди всех медуз каньона Монтерей. Существо, предпочитающее глубины от 1000 до 4000 метров, названо «психоделическим» – оно переливается разными цветами, а его щупальца извиваются, как дымовой след в небе после фейерверка.
Все трахимедузы размножаются половым путем, минуя стадию полипа, при этом Crossota millsae вынашивают своих детенышей, прикрепив их к желудочным каналам внутри субзонтичного пространства.
Crossota jellies reproduce sexually and give "birth" to live young. The baby medusae stay attached under the mother's bell until they are ready to launch. pic.twitter.com/BAJzSAQdj4— MBARI (@MBARI_News) January 4, 2022
Посмотрите на гигантскую медузу, найденную во время одной из экспедиций MBARI.