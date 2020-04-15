Птенцы за защиту. Как птицы расплачиваются с аллигаторами

Исследование провели биологи из Университета Флориды, его результаты опубликованы в журнале PLoS ONE.

Специалисты изучали миссисипских аллигаторов (Alligator mississippiensis), живущих в болотах Эверглейдс. Это крупнейшая болотная экосистема занимает южную четверть полуострова Флорида на территории одноименного штата США. Нередко рядом с местами обитания рептилий находили гнезда аистообразных (Ciconiiformes) и пеликанообразных (Pelecaniformes). В основном, в рацион аллигатора входят рыбы, черепахи, змеи и небольшие млекопитающие; охотиться на птиц ему сложнее. Поэтому для пернатых главным врагом являются еноты и опоссумы, разоряющие гнезда.

В борьбе за выживание птицы изобрели необычную схему «сотрудничества»: они строят гнезда рядом с крокодилами, поскольку наличие такого грозного соседа отпугивает хищных млекопитающих. Доволен остается и аллигатор, получающий возможность питаться птенцами, не прилагая никакого труда. Чаще всего птицы откладывают больше яиц, чем требуется для воспроизводства вида, пищи может хватать не всем птенцам, и более слабые малыши нередко выпадают из гнезд.

Для подтверждения этой теории ученые сравнили физические показатели 20 самок аллигаторов, живущих в болотах Эверглейдс рядом с птицами, с теми же данными 19 самок, не имеющих по соседству птиц. Биологи брали анализ крови, измеряли массу и длину пресмыкающихся. Оказалось, что наличие птичьих гнезд в непосредственной близости делает аллигаторов примерно на 20% упитаннее. Подобный симбиоз птиц и рептилий отмечен во многих тропических и субтропических экосистемах.

Между тем крокодилы умеют лазить по деревьям и используют инструменты для охоты.