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Природа

Птицей года в Новой Зеландии признали летучую мышь

National Geographic Россия
01 ноября 2021
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Организаторы конкурса захотели привлечь внимание к рукокрылому, которое сталкивается с теми же угрозами, что и местные птицы.

Новозеландская пекапека-ту-роа, или длиннохвостая летучая мышь (Chalinolobus tuberculatus) победила в народном голосовании на звание «Птицы года», которую выбирают в Новой Зеландии с 2005 года. На самом деле особых противоречий тут нет – конкурс посвящен уникальному биоразнообразию Новой Зеландии, и организаторы стремятся просветить о редких видах как можно больше людей. 

Это одна из двух видов летучих мышей в стране – и она является одним из самых редких млекопитающих в мире. Новорожденные пекапека-ту-роа не превосходят по размерам обычного шмеля!

В компании Forest and Bird, проводящей выборы Птицы года, заявили, что в этом году в голосовании поучаствовало рекордное количество человек за всю 17-летнюю историю конкурса. 

«Летучие мыши – единственные местные млекопитающие Новой Зеландии, положение которых считается критическим в национальном масштабе. Они сталкиваются с множеством тех же угроз, что и наши местные птицы, поэтому в этом году мы постарались привлечь к этому внимание как можно большего количества людей», – Лисси Фенкер-Хизер, представитель компании Forest and Bird.

По словам Фенкер-Хизер, серьезную угрозу для пекапека-ту-роа представляют крысы, опоссумы, горностаи и кошки. 

Второе место в конкурсе занял единственный в мире ночной нелетающий попугай и прошлогодний чемпион какапо (Strigops habroptila). На третьем месте расположился новозеландский стрелок (Acanthisitta chloris granti). Четвертую строчку занял знаменитый попугай Кеа (Nestor notabilis). На пятом месте оказался антиподский альбатрос (Antipodean albatross), одна из крупнейших птиц Новой Зеландии.

Почитайте о великолепном пингвине, которого избрали Птицей года в Новой Зеландии в 2019 году. 

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