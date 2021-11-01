Птицей года в Новой Зеландии признали летучую мышь

Новозеландская пекапека-ту-роа, или длиннохвостая летучая мышь (Chalinolobus tuberculatus) победила в народном голосовании на звание «Птицы года», которую выбирают в Новой Зеландии с 2005 года. На самом деле особых противоречий тут нет – конкурс посвящен уникальному биоразнообразию Новой Зеландии, и организаторы стремятся просветить о редких видах как можно больше людей.

Это одна из двух видов летучих мышей в стране – и она является одним из самых редких млекопитающих в мире. Новорожденные пекапека-ту-роа не превосходят по размерам обычного шмеля!

В компании Forest and Bird, проводящей выборы Птицы года, заявили, что в этом году в голосовании поучаствовало рекордное количество человек за всю 17-летнюю историю конкурса.