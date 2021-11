Птицей года в Новой Зеландии признали летучую мышь

Организаторы конкурса захотели привлечь внимание к рукокрылому, которое сталкивается с теми же угрозами, что и местные птицы.

HOLY SHIT GOOD NEWS FOLKS, PEKAPEKA-TOU-ROA IS CROWNED BIRD OF THE YEAR!!! WE DID IT COMRADES 👑👑👑👑 #TEAMPEKAPEKA pic.twitter.com/QSTalplBXT