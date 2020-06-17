Пумы оттачивают хищнические навыки на тренажере из мороженого лосося: видео 360°

Орегонский зоопарк, расположенный в вашингтонском парке, Портленд, штат Орегон, выложил панорамную видеозапись, на которой запечатлены «тренировки» двух пум. Пумы Чинук и Пайют (клички им дали в честь двух индейских племен) уже давно живут в зоопарке, и хотя их среда обитания до мельчайших деталей напоминает дикую природу, территориально вольеры хищных кошачьих в зоопарке гораздо меньше, чем угодья диких пум.
Из-за этого (а также потому, что в зоопарке кошачьим не нужно самостоятельно добывать себе пищу) пумы двигаются гораздо меньше, что не слишком хорошо для их здоровья. Именно поэтому зоологи еще в 2013 году придумали для своих подопечных горных львов игрушку-тренажер, которая помогает им вспомнить свои хищные навыки и устраивает пумам неплохую фитнес-тренировку.
Благодаря 360-градусной съемке вы можете рассмотреть тренировку пум со всех сторон, управляя видеозаписью, которую вы можете двигать, крутить, вертеть в разные стороны при помощи компьютерной мыши.
Игрушка представляет собой следующее устройство: сотрудники зоопарка прикрепляют замороженного лосося — или другое мясное угощение — к пружинящему устройству, привязанному к зиплайну в вольере пум. Как только кошек выпускают, они немедленно набрасываются на «добычу» и принимаются подпрыгивать, ловить рыбину когтями, пытаться ее укусить и отцепить от пружины.
Все это сделано для того, чтобы предоставить пумам еду, которую придется постараться добыть, прежде чем съесть. Хотя в дикой среде обитания кугуары находятся на вершине пищевой цепочке, регулярная охота держит их в тонусе; такую мощную мотивацию активно двигаться не всегда можно отыскать в зоопарке.
И Пайют, и Чинук осиротели в детстве. Пайют приехал в зоопарк из Айдахо после того, как его мать застрелили; мать Чинука была сбита машиной. Так как мамы учат котят охотиться, осиротевшие детеныши могут умереть от голода, если их оставить в дикой природе.
Сотрудники зоопарка напоминают, что такая игрушка — отличное напоминание о том, что всем животным нужна физическая активность и умственная стимуляция. У кошек, которые занимаются физическими упражнениями, меньше шансов получить избыточный вес и, как правило, они дольше живут без проблем со здоровьем.
Посмотрите на групповую тренировку тигров.