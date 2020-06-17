Пумы оттачивают хищнические навыки на тренажере из мороженого лосося: видео 360°

Орегонский зоопарк, расположенный в вашингтонском парке, Портленд, штат Орегон, выложил панорамную видеозапись, на которой запечатлены «тренировки» двух пум. Пумы Чинук и Пайют (клички им дали в честь двух индейских племен) уже давно живут в зоопарке, и хотя их среда обитания до мельчайших деталей напоминает дикую природу, территориально вольеры хищных кошачьих в зоопарке гораздо меньше, чем угодья диких пум.

Из-за этого (а также потому, что в зоопарке кошачьим не нужно самостоятельно добывать себе пищу) пумы двигаются гораздо меньше, что не слишком хорошо для их здоровья. Именно поэтому зоологи еще в 2013 году придумали для своих подопечных горных львов игрушку-тренажер, которая помогает им вспомнить свои хищные навыки и устраивает пумам неплохую фитнес-тренировку.

Благодаря 360-градусной съемке вы можете рассмотреть тренировку пум со всех сторон, управляя видеозаписью, которую вы можете двигать, крутить, вертеть в разные стороны при помощи компьютерной мыши.