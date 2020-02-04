Пурга в Норильске сносит с дорог машины и людей: видео

Норильск отличается крайне суровым климатом субарктического типа. Период устойчивых морозов в городе длится около 280 дней в году, при этом отмечается более 130 дней с метелями.

Норильск – самый северный город мира с численностью населения более 150 тысяч человек.

Жителям южных областей России вообще трудно представить, каково это – зимовать в Норильске. Тем более сложно вообразить, как он строился. Рассказываем о тех, кто осваивал этот суровый край и какие трудности им пришлось преодолеть.