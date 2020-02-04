Пурга в Норильске сносит с дорог машины и людей: видео

В понедельник, 3 февраля, в Норильске было объявлено штормовое предупреждение. На автодороге краевого значения Норильск – Кайеркан – Алыкель было закрыто движение всех видов транспорта, кроме технологического. В городе отменены школьные занятия.
По информации Таймырского ЦГМС порывы ветра в Норильске достигали 15-20 метров в секунду при 30-градусном морозе.
Норильск сегодня унесет, по ходу.— FlashSiberia (@FlashSiberia) February 3, 2020
Штормовое предупреждение, все трассы закрыты. pic.twitter.com/zIU3sVivIL
Как сообщает «Северный город», в аэропорту Норильска задержаны пять рейсов. Два рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга были перенаправлены в Красноярск.
Норильск отличается крайне суровым климатом субарктического типа. Период устойчивых морозов в городе длится около 280 дней в году, при этом отмечается более 130 дней с метелями.
Норильск – самый северный город мира с численностью населения более 150 тысяч человек.
Жителям южных областей России вообще трудно представить, каково это – зимовать в Норильске. Тем более сложно вообразить, как он строился. Рассказываем о тех, кто осваивал этот суровый край и какие трудности им пришлось преодолеть.