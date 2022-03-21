Пушистые комочки: пополнение у лемуров и пингвинов в Московском зоопарке

Из столичного зоосада прилетели две добрые вести – там родился малыш-лемур и вылупились три редких пингвинёнка!

Кольцехвостое пополнение

Детёныш кольцехвостого лемура родился у альфа-самки Суоми в Московском зоопарке. Он появился на свет 10 марта и ещё совсем маленький, его трудно разглядеть на пушистом мамином теле. Но внимательные посетители все равно могут увидеть лемурчика в зоопарке – в Доме обезьян на Новой территории.

«Наша самочка Суоми – очень опытная мама. Ей 12 лет и это уже её 6-й ребёнок. Она вылизала малыша, сейчас везде носит на своём животе и старается максимально его оберегать. Самец Барс тоже всегда проявлял себя как заботливый отец. Когда малыш немного подрастёт, он будет брать его себе на спину, чтобы мама отдыхала. Кошачьи лемуры в нашем зоопарке размножаются регулярно. Это очень важно, потому что мы вносим вклад в сохранение редкого вида. Детеныши потом уезжают в другие зоопарки по всему миру, где образовывают свои семьи. Например, предыдущие дети Суоми и Барса уехали в Минский зоопарк и в наш филиал в Великом Устюге», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пол детеныша определят чуть позже, когда он начнет слезать с матери и гулять неподалёку. До 5-6 месяцев он ещё будет питаться материнским молоком, но при этом начнёт пробовать и «взрослую» пищу. Кстати, «меню» кошачьих лемуров довольно разнообразное, в него входя всевозможные свежие фрукты, овощи, перепелиные яйца, зелень, семечки подсолнечника, орехи, отварное мясо, насекомые и их личинки (в частности саранча). Также лемуры любят лакомиться молодыми листьями и побегами, а еще они ежедневно получают специальные минеральные добавки.

В Московском зоопарке живет две группы кошачьих лемуров – всего 14 особей. В семье лемуров иерархическая структура. Есть альфа-самка, обычно она выбирает себе партнёра. Старшие дети помогают родителям ухаживать за малышами.

В природе кошачьих лемуров можно встретить в лесах на юге и юго-западе острова Мадагаскар. На родине их называют «маки». Этот вид приматов занесен в Международную Красную книгу, он находится под угрозой исчезновения. Численность редких животных снижается из-за браконьерства и уничтожения естественной среды обитания.

Кошачьи лемуры получили свое название из-за схожих размеров и походки с домашними кошками. Главное украшение мадагаскарского лемура — это его длинный пушистый хвост. Он насчитывает свыше 10 черных и белых полос, может достигать в длину более полуметра. Хвост прекрасно подходит для того, чтобы позволить кошачьему лемуру удерживать равновесие, сидя на тонком суку. Играет важную роль и в балансировании прыжков. В социальном поведении полосатому хвосту лемуров отводится большое значение. Если кошачий лемур идёт по земле, он держит хвост вертикально для лучшей заметности.

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Краснокнижные пингвинята

В столичном зоопарке на днях рассказали о еще одном пополнении – у пингвинов Гумбольдта появилось трое птенцов.

Первый вылупился 5 января, вслед за ним 20 и 22 января ещё двое. Пока что пингвинята все время прячутся в гнездах, а родители их оберегают. У пингвинов в уходе за потомством принимают одинаковое участие и самец, и самка. Они по очереди насиживают яйца, потом по очереди уходят за рыбой и кормят птенцов.

«Пока пингвинята сильно отличаются от своих родителей. У них детский серый пух, который через некоторое время начнёт меняться на более плотное оперение. Тогда они будут выходить из домиков и начнут учиться плавать. А в возрасте полугода будут вести самостоятельную жизнь. Хотя к взаимодействию со своими киперами птенцы уже успели привыкнуть: их каждую неделю осматривают и взвешивают. Благодаря профессионализму сотрудников нам удалось добиться регулярного размножения пингвинов Гумбольдта. Подросшие птенцы уезжают в другие зоопарки, где обзаводятся собственными семьями», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пингвины Гумбольдта содержатся в зоопарке с 1997 года, а потомство от пернатых удается регулярно получать с начала 2000-х годов. Рожденные в Московском зоопарке пингвины живут в Ижевске, Новосибирске, Красноярске, на Тенерифе и многих других зоопарках. В прошлом году сотрудники зоопарка отправили 6 пингвинов в столицу Македонии - город Скопье, где они отлично освоились и уже познакомились с другими представителями своего вида, приехавшими из Италии.

Пингвин Гумбольдта занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». По данным специалистов, природная популяция не превышает 32 тысяч особей. Места обитания и гнездования пернатых сосредоточены на западном побережье Латинской Америки от Перу до Аргентины. Здесь, на каменистых берегах, омываемых водами Тихого океана, птицы выводят свое потомство и образуют колонии, насчитывающие сотни, а порой и тысячи особей. Тем не менее ежегодно численность вида в природе продолжает сокращаться - прежде всего, из-за загрязнения океана, а также ухудшения кормовой базы.

Сохранить вид от исчезновения призвана Европейская популяционная программа, а также племенные книги Европейской и Американской ассоциаций зоопарков и аквариумов. Московский зоопарк уже более 20 лет принимает самое живое участие в работе по созданию стабильной и генетически разнообразной резервной популяции пингвинов Гумбольдта.

Понаблюдать за подрастающими птенцами гости зоопарка смогут в павильоне «Дом птиц». Через несколько недель, когда пингвинята начнут покидать свои гнёзда, их можно будет увидеть.