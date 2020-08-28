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Природа

Пустыня Белых Песков: гипсовое чудо

Софья Демьянец
28 августа 2020
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Фото: Jennifer Willbur
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Фото: Brocken Inaglory
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Пятнистая глухая игуана (Holbrookia maculata) – обитатель Пустыни Белых Песков.
Пустыня Белых Песков уникальна не только своим цветом, но и материалом, из которого созданы её песчинки.

Расположенная на юге США между горами Сакраменто и рекой Рио-Гранде Пустыня Белых Песков — одна из самых необычных на Земле. Такой её считают не только за цвет, но и за материал, из которого состоят её песчинки.

Так песок пустыни-альбиноса состоит не из кварца, как в других песчаных пустынях, а из разновидности гипса — селенита. Около 100 млн лет назад на территории, где сегодня находится эта пустыня, было море. Постепенно солнечные лучи осушали море, и в осадок выпадали селенит и поваренная соль. А приблизительно через 40 млн лет на этом месте медленно начали «расти» горы Сакраменто и Сан-Андреас, верхние части которых состояли из пластов селенита.

Год за годом дожди растворяли слои селенита и уносили его кристаллы вниз, в соленое озеро Люцеро, которое со временем тоже высохло, оставив тонкий слой селенита. Ветер подхватывал селенитовые кристаллы и относил их к подножью гор Сакраменто, где те укладывались в пологие барханы, медленно перемещающиеся на северо-запад. Пояс таких барханов занимает 8 км в ширину и 40 км в длину.

Поскольку песок «белой пустыни» постоянно движется, растений в пустыне почти нет. Прижились только тополь и юкка. Почти не обитают здесь и животные. В глубине Пустыни Белых Песков живут лишь ящерицы и некоторые виды грызунов, обладающие светлым окрасом, который помогает им прятаться от хищных птиц. Однако у подножья гор можно встретить луговых волков, дикобразов, земляных белок, барсуков и многих других животных.

Сегодня Пустыню Белых Песков считают памятником природы, а 700 км2 этой территории у подножья Сакраменто является национальным парком, который ежегодно посещают туристы со всех стран.

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