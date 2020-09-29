Пустыня Сахара может вновь стать зеленой – как?

Где-то между 11 000 и 5 000 лет назад, после окончания последнего ледникового периода, пустыня Сахара изменилась. На песчаных дюнах росла зеленая растительность, а увеличение количества осадков превратило засушливые пещеры в озера. Около 9 000 000 км2 Северной Африки позеленели; в них появились такие животные, как бегемоты, антилопы, слоны и зубры, которые питались цветущими травами и кустарниками. Этого пышного рая давно нет, но сможет ли он когда-нибудь вернуться?

В общем и целом, да, пишет LiveScience. По словам Кэтлин Джонсон, доцента кафедры земных систем Калифорнийского университета в Ирвайне, период Зеленой Сахары, также известный как Африканский влажный период, был вызван постоянно меняющимся орбитальным вращением Земли вокруг своей оси — закономерностью, которая повторяется каждые 23 000 лет.

Однако из-за непредсказуемого фактора — антропогенных выбросов парниковых газов, которые привели к безудержному изменению климата — неясно, когда Сахара, в настоящее время самая большая жаркая пустыня в мире, вновь озеленится.

Зеленый сдвиг Сахары произошел из-за изменения наклона Земли. Около 8 000 лет назад наклон начал меняться с 24,1 градуса до нынешних 23,5 градуса. Это изменение имело большое значение: сейчас северное полушарие ближе всего к солнцу в зимние месяцы, но во времена Зеленой Сахары северное полушарие было ближе всего к солнцу летом.