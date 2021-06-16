Путешествие армии гигантских крабов: видео

Одни из самых крупных представителей инфраотряда крабов — японские крабы-пауки (Macrocheira kaempferi). В размахе первой пары ног они могут достигать 3 метров, а их карапакс (щиток, прикрывающий тело сверху) вырастает до 45 см. Эти членистоногие обитают в Тихом океане у побережья Японии на глубине от 50 до 300 метров. Для того, чтобы поменять устаревший карапакс на новый, требуется время. Ничем не защищенный в это время краб становится легкой добычей для хищников. Понимая это, большинство линяющих крабов старается прятаться в укромных местах.