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Природа

Путешествие армии гигантских крабов: видео

Анастасия Баринова
16 июня 2021
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Фото: BBC Earth / Youtube.com
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Фото: BBC Earth / Youtube.com
В процессе своего роста крабы линяют, меняя старый панцирь на более вместительный, и в это время они наиболее уязвимы для атаки хищников. Гигантские крабы для своей защиты сбиваются в огромные стаи. Выглядит это вот так.

Одни из самых крупных представителей инфраотряда крабов — японские крабы-пауки (Macrocheira kaempferi). В размахе первой пары ног они могут достигать 3 метров, а их карапакс (щиток, прикрывающий тело сверху) вырастает до 45 см. Эти членистоногие обитают в Тихом океане у побережья Японии на глубине от 50 до 300 метров. Для того, чтобы поменять устаревший карапакс на новый, требуется время. Ничем не защищенный в это время краб становится легкой добычей для хищников. Понимая это, большинство линяющих крабов старается прятаться в укромных местах.

А японские крабы-пауки выработали другую стратегию: оставаясь на некоторое время без панциря, они сбиваются в огромную стаю. Так шансов погибнуть у отдельной особи становится меньше. Ежегодно с мая по июль крабы-пауки движутся к новым песчаным отмелям, отращивая по дороге новый панцирь. Операторam Blue Planet II — документального проекта BBC Earth — удалось снять это событие на видео.

Узнайте, как крабы могут превратиться в зомби.

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