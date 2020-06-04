Пятнистое древо жизни: в «Земле леопарда» впервые составили родословную амурских леопардов

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае был создан для охраны амурских леопардов (Pantera pardus orientalis) — самых редких кошек планеты, и он успешно справляется со своей задачей. По результатам мониторинга за прошлый год, специалисты отметили увеличение численности леопардов. Фотоловушки зарегистрировали 97 взрослых особей. В 2018 году их насчитывалось 91. Кроме того, в парке обитает 31 взрослый тигр.
Сотрудники парка непрерывно изучают биологию и экологию редких пятнистых кошек, и недавно взор ученых обратился к генеалогии амурских леопардов, обитающих на заповедной территории. Этой теме посвятили доклад сотрудники отдела науки Таисия Марченкова и Анна Виткалова.
Учёные систематизировали данные об индивидуальных родственных связях в популяции дальневосточного леопарда. Согласно их исследованию, удалось смоделировать генеалогическое древо для 47 особей. Дальнейший анализ «семейной хроники» показал, что древо разветвляется на четыре отдельных линии, самая большая из которых включила сразу три поколения леопардов.
Источником для анализа стал огромный массив данных фотомониторинга, собранных «Землей леопарда» с 2013 по 2019 годы. Хотя изначально данный метод использовался главным образом для учёта численности дальневосточного леопарда, которая в начале XXI века была критически низкой, резонанс доклада показал: в полевых условиях фотомониторинга можно провести много актуальных исследований этого уникального хищника.
На территории дальневосточного нацпарка установлены сотни фотоловушек, которые позволяют сотрудникам парка и другим заинтересованным следить за жизнью его обитателей. Фотоловушки часто фиксируют необычные и зрелищные сцены из мира дикой природы: игры амурских тигрят, брачную ночь редких леопардов, яркую харзу и моменты жизни многих других животных. А так как дальневосточные леопарды являются очень скрытными и осторожными животными, фотомониторинг является одним из наиболее эффективных (и неинвазивных способов) изучения этих великолепных хищников.
Доклад по итогам работы был представлен в рамках научной конференции, где удостоился призового места.