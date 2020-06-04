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Природа

Пятнистое древо жизни: в «Земле леопарда» впервые составили родословную амурских леопардов

National Geographic Россия
04 июня 2020
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Фото: Tobias / Flickr
Научные сотрудники нацпарка «Земля леопарда» изучили родственные связи внутри популяции дальневосточного леопарда и составили генеалогическое древо целого ряда семей. В истории мониторинга данного подвида такое исследование проведено впервые.

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае был создан для охраны амурских леопардов (Pantera pardus orientalis) — самых редких кошек планеты, и он успешно справляется со своей задачей. По результатам мониторинга за прошлый год, специалисты отметили увеличение численности леопардов. Фотоловушки зарегистрировали 97 взрослых особей. В 2018 году их насчитывалось 91. Кроме того, в парке обитает 31 взрослый тигр.

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Геннадий Юсин Леопард в «Земле леопарда»

Сотрудники парка непрерывно изучают биологию и экологию редких пятнистых кошек, и недавно взор ученых обратился к генеалогии амурских леопардов, обитающих на заповедной территории. Этой теме посвятили доклад сотрудники отдела науки Таисия Марченкова и Анна Виткалова.

Учёные систематизировали данные об индивидуальных родственных связях в популяции дальневосточного леопарда. Согласно их исследованию, удалось смоделировать генеалогическое древо для 47 особей. Дальнейший анализ «семейной хроники» показал, что древо разветвляется на четыре отдельных линии, самая большая из которых включила сразу три поколения леопардов.

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«Земля леопарда» Генеалогическое древо амурских леопардов в нацпарке

Источником для анализа стал огромный массив данных фотомониторинга, собранных «Землей леопарда» с 2013 по 2019 годы. Хотя изначально данный метод использовался главным образом для учёта численности дальневосточного леопарда, которая в начале XXI века была критически низкой, резонанс доклада показал: в полевых условиях фотомониторинга можно провести много актуальных исследований этого уникального хищника. 

На территории дальневосточного нацпарка установлены сотни фотоловушек, которые позволяют сотрудникам парка и другим заинтересованным следить за жизнью его обитателей. Фотоловушки часто фиксируют необычные и зрелищные сцены из мира дикой природы: игры амурских тигрят, брачную ночь редких леопардов, яркую харзу и моменты жизни многих других животных. А так как дальневосточные леопарды являются очень скрытными и осторожными животными, фотомониторинг является одним из наиболее эффективных (и неинвазивных способов) изучения этих великолепных хищников. 

Доклад по итогам работы был представлен в рамках научной конференции, где удостоился призового места. 

 

«Призовое место стало для нас неожиданностью, ведь главная цель участия в конференции – рассказать о том, каково состояние популяции леопарда в настоящий момент, – рассказывает Таисия Марченкова, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» и автор доклада. – Данные должны выходить за границы учреждения – очень важно делиться ими с мировой наукой. Особенно это необходимо в случае с такими редкими животными, как дальневосточный леопард. Мы продолжим исследование в данном направлении».
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