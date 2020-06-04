Пятнистое древо жизни: в «Земле леопарда» впервые составили родословную амурских леопардов

Источником для анализа стал огромный массив данных фотомониторинга, собранных «Землей леопарда» с 2013 по 2019 годы. Хотя изначально данный метод использовался главным образом для учёта численности дальневосточного леопарда, которая в начале XXI века была критически низкой, резонанс доклада показал: в полевых условиях фотомониторинга можно провести много актуальных исследований этого уникального хищника.

На территории дальневосточного нацпарка установлены сотни фотоловушек, которые позволяют сотрудникам парка и другим заинтересованным следить за жизнью его обитателей. Фотоловушки часто фиксируют необычные и зрелищные сцены из мира дикой природы: игры амурских тигрят, брачную ночь редких леопардов, яркую харзу и моменты жизни многих других животных. А так как дальневосточные леопарды являются очень скрытными и осторожными животными, фотомониторинг является одним из наиболее эффективных (и неинвазивных способов) изучения этих великолепных хищников.

Доклад по итогам работы был представлен в рамках научной конференции, где удостоился призового места.