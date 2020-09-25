«Пятнистое» озеро Канады

Пожалуй, одним из самых странных мест на Земле можно назвать расположенное близ города Осуюс в Канаде озеро Клилук, или Пятнистое озеро. В жаркий сезон оно превращается во множество маленьких озер, собранных вместе. Это происходит потому, что большая часть воды испаряется, а оставшиеся минеральные вещества затвердевают и образуют «дорожки» между озерцами.

В воде озера Клилук крайне высокая концентрация соли. Благодаря этой особенности озеро обладает лечебными свойствами и даже стало причиной противостояния аборигенов Клилук и европейских колонистов. Однажды в 1979 году владелец этих земель Эрнест Смит решил устроить здесь курорт, но индейцы, которые считали озеро Клилук священным, воспротивились этому.

Более 20 лет коренным жителям пришлось бороться за сохранение этого места в первозданном виде, пока в 2001 году они не выкупили его. С того времени озеро Клилук стало заповедным, и оказаться рядом с ним можно только с разрешения старейшин.