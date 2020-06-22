Пятнистый Эльбрус: как Московский зоопарк спасал амурского леопарда

Leo 131M Эльбрус был обнаружен 3 марта 2019 года в тяжелом состоянии в лесу и доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр»). Судя по перенесенным травмам, зверя сбила машина.
После двухмесячного лечения зверь вышел в открытый вольер и даже начал охотиться. Ветеринары надеялись, что редкого хищника получится вернуть в дикую природу. Однако тяжелая травма лопатки не прошла даром. На спине у Эльбруса образовалась опухоль. Также пришлось ампутировать 10-сантиметровый кусочек хвоста из-за некроза после травмы.
Стало ясно, что леопард не сможет конкурировать со здоровыми сородичами в лесу. Хищника решили отправить на дальнейшее лечение в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, куда его доставили 16 февраля 2020 года.
Леопард хорошо перенес переезд. Ему предоставили месяц карантина для того, чтобы освоиться на новой территории. Были проведены все необходимые санитарные мероприятия, согласно законодательству РФ.
Общий консилиум состоялся 11 марта и занял около двух часов. Был проведен полный комплекс диагностических мероприятий, в первую очередь узи и рентген. Принимали участие как врачи Московского зоопарка, в частности, М.В. Альшинецкий и Д.Н. Егоров, так и специалисты Госпиталя дикой природы, в частности, С.О. Гершов. Эльбрус во время всех обследований находился под полной анестезией.
В результате консилиума удалось полноценно проанализировать состояние лопатки леопарда. Было определено, что она неоперабельна из-за застарелого характера травмы.
По результатам УЗИ и анализов крови не было выявлено дополнительных проблем.
Сейчас Эльбрус пользуется правой передней лапой почти в полной мере и весьма подвижен. Он легко залезает на полки вольера, быстро бегает. Признаками сохранившейся проблемы являются лишь небольшая хромота и поджимание лапы после физической нагрузки.
Сотрудники Центра воспроизводства редких видов животных разработали для Эльбруса программу восстановительных мероприятий по обогащению среды в вольере. Леопарду предлагают разнообразные игровые конструкции, к примеру, мешки или бревна, которые он может осваивать: прыгая, бегая, цепляясь. Это необходимо для преодоления еще одной проблемы – атрофии бедренных мышц после травмы.
Также леопарду сделали комплекс прививок – стандартная процедура Центра воспроизводства редких видов животных.
Эльбрус все больше осваивается на новой территории, проявляет доверие к киперам – выходит к ним навстречу без особого страха, хотя и с небольшой агрессией, вполне ожидаемой от дикого животного. Ветеринаров, впрочем, он до сих пор опасается, прячась в домик при их появлении.
К сожалению, в таком состоянии амурский леопард не сможет выжить в дикой природе. Даже если у него получится охотиться, он вряд ли сможет эффективно обороняться. К тому же последствия травмы могут вызвать дополнительные осложнения в будущем. Поэтому ему лучше оставаться под постоянным присмотром врачей.
Более того – ничто не мешает Эльбрусу стать отцом, родоначальником новой линии амурских леопардов. В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка для этого есть все необходимые условия.
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