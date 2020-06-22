Пятнистый Эльбрус: как Московский зоопарк спасал амурского леопарда

Leo 131M Эльбрус был обнаружен 3 марта 2019 года в тяжелом состоянии в лесу и доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр»). Судя по перенесенным травмам, зверя сбила машина.

После двухмесячного лечения зверь вышел в открытый вольер и даже начал охотиться. Ветеринары надеялись, что редкого хищника получится вернуть в дикую природу. Однако тяжелая травма лопатки не прошла даром. На спине у Эльбруса образовалась опухоль. Также пришлось ампутировать 10-сантиметровый кусочек хвоста из-за некроза после травмы.

Стало ясно, что леопард не сможет конкурировать со здоровыми сородичами в лесу. Хищника решили отправить на дальнейшее лечение в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, куда его доставили 16 февраля 2020 года.

Леопард хорошо перенес переезд. Ему предоставили месяц карантина для того, чтобы освоиться на новой территории. Были проведены все необходимые санитарные мероприятия, согласно законодательству РФ.