Пылевой поток «Годзилла» из Сахары направляется в Америку

Пылевые шлейфы — это естественное явление, возникающее, когда высокоскоростные ветры собирают крошечные сухие частицы с поверхности Земли и переносят их на большие расстояния. Каждое лето пылевые облака из пустыни Сахары в Африке путешествуют через Атлантический океан.

Обычно их размер не велик, и они в итоге оседают в океан. Но нынешний поток пыли следует прямо в Америку. На снимках спутников ESA Copernicus Sentinel и Aeolus было зафиксировано, как песчаный шлейф разрастается и направляется через океан. Его размер так велик, что он получил прозвище Годзилла, а метеорологи называют его Сахарский воздушный слой (SAL). Обычно такие потоки формируются поздней весной и ранней осенью.

Если обстоятельства складываются определенным образом, пыль и песок направляются в верхнюю тропосферу и в конечном итоге могут преодолеть 8 000 километров и оказаться в Соединенных Штатах.

Записи о пылевых потоках из Сахары насчитывают 20 лет, на нынешний считается одним из самых больших. В NOAA говорится, что шлейф на 60-70% больше среднего.