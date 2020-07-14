Пылевой поток «Годзилла» из Сахары направляется в Америку

Пылевые шлейфы — это естественное явление, возникающее, когда высокоскоростные ветры собирают крошечные сухие частицы с поверхности Земли и переносят их на большие расстояния. Каждое лето пылевые облака из пустыни Сахары в Африке путешествуют через Атлантический океан.
Обычно их размер не велик, и они в итоге оседают в океан. Но нынешний поток пыли следует прямо в Америку. На снимках спутников ESA Copernicus Sentinel и Aeolus было зафиксировано, как песчаный шлейф разрастается и направляется через океан. Его размер так велик, что он получил прозвище Годзилла, а метеорологи называют его Сахарский воздушный слой (SAL). Обычно такие потоки формируются поздней весной и ранней осенью.
Если обстоятельства складываются определенным образом, пыль и песок направляются в верхнюю тропосферу и в конечном итоге могут преодолеть 8 000 километров и оказаться в Соединенных Штатах.
Записи о пылевых потоках из Сахары насчитывают 20 лет, на нынешний считается одним из самых больших. В NOAA говорится, что шлейф на 60-70% больше среднего.
Как ни странно, пылевой поток может быть хорошей новостью для тех, на кого он надвигается, поскольку эти образования препятствуют образованию ураганов, а также ослабевают силу уже сформировавшихся торнадо.
Пыль также является источником питательных веществ для фитопланктона, крошечных морских растений, которые плавают у поверхности океана. Фитопланктон имеет решающее значение для пищевой сети, обеспечивая пищу для животных выше пищевой цепи. Фитопланктон также фотосинтезирует, формируя кислород для биосферы.
Пылевые потоки также пополняют питательные вещества лесов Амазонки. Сильные и частые дожди могут истощать запасы питательных веществ. Без этих шлейфов Амазонка, скорее всего, не продемонстрировала бы такого потрясающего биоразнообразия и, возможно, не имела бы столь сложной пищевой сети.
Плохие же новости заключаются в том, что пылевые потоки портят качество воздуха и представляют опасность для здоровья — особенно для людей с сопутствующими заболеваниями. Это происходит потому, что крупные частицы сразу же оседают на поверхность, а в воздухе остаются более опасные для дыхательной системы человека мелкие частицы.
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