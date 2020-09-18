Пыльный дьявол – что это и где его можно встретить

Повстречать пыльного дьявола могут, например, жители Саудовской Аравии, Кувейта и Ирана. Впрочем, он также способен появиться в Аризоне и Неваде (США) и в других засушливых регионах.

Может показаться, что речь идет о каком-то фантастическом персонаже, однако пыльным дьяволом называют атмосферное явление, возникающее, когда земная поверхность сильно нагревается. Тогда вихревое движение воздуха собирает с земли пыль, песок, мелкие предметы, камешки, и образуется песчаный (или пыльный) вихрь. Это явление характерно для пустыни, но оно возникало и в городах посреди улиц. Как правило, такой вихрь существует не более 2 минут и достигает не больше 20 метров в высоту.

Однако пыльные дьяволы, появляющиеся на Марсе, могут быть в 10 раз выше и в 50 раз шире земных. Марсианский разведывательный спутник однажды зафиксировал песчаный вихрь высотой около 800 метров на этой планете. На сегодняшний день это самый большой зарегистрированный пыльный дьявол.

Первый песчаный вихрь на Марсе, меньшего размера, был сфотографирован ещё в 1970-х годах. Тогда он прошел прямо над посадочным модулем «Марс Пасфайндер». После этого случая марсоходы зафиксировали ещё несколько «дьяволов». Например, в 2005 году такой вихрь очистил солнечные панели марсохода «Спирит», после чего эффективность работы последнего существенно увеличилась.

На видео вы можете увидеть самого большого марсианского пыльного дьявола: