Рачки-бокоплавы крадут самок и носят в лапках, чтобы те меньше уставали

Российские ученые объяснили поведение рачков-бокоплавов Gammarus aequicauda, при котором самцы захватывают лапками самок и носят их до момента оплодотворения. Ранее считалось, что так они обеспечивают себе пару для размножения, удерживая самок и при этом не давая им добывать пищу. Как выяснилось, женские особи в таком положении эффективно питаются и не затрачивают энергию на передвижение, сохраняя ее для репродуктивной функции, что идет на пользу всей популяции.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology.

Процесс размножения и предшествующие ему брачные ритуалы бывают весьма необычными не только у людей. Например, райские птицы Раггиана (Paradisaea raggiana) исполняют особые брачные танцы, а пауки-рыболовы дарят самкам завернутую в паутину тушку добычи. Но не все животные сильны в романтике: у некоторых вся подготовка заключается в том, чтобы схватить приглянувшуюся самку и тем или иным образом сопроводить ее к месту размножения или дождаться ее созревания.

Например, лягушки используют самку в качестве лошади, а крошечные всеядные рачки Gammarus aequicauda чтут традиции кражи невест и носят их, обхватив сверху лапками. Самцы приходят к половому созреванию раньше самок и, чтобы достичь успеха в размножении, сразу же захватывают несозревшую женскую особь. После захвата самец сопровождает ее до тех пор, пока она не будет готова к оплодотворению.