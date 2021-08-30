Радиоактивные змеи помогают ученым оценить последствия аварии на Фукусиме

Ученые показали, как радионуклиды, накопленные островным полозом и малочешуйчатым лазающим полозом (Elaphe climacophora и E. quadrivirgata), предоставляют уникальные возможности для картирования различных уровней радиоактивности окружающей среды в Фукусиме, где 10 лет назад произошла одна из крупнейших антропогенных катастроф.
В среднем змеи проползают по земле дистанцию всего 65 метров в день. Предыдущее исследование команды показало, что уровни радиоцезия, обнаруженные у змей на Фукусиме, тесно коррелируют с уровнями радиоактивного загрязнения, обнаруженными в их окружающей среде. Это означает, что отслеживание и изучение змей должно выявить уровни радиоактивности окружающей среды.
В своем исследовании ученые оснастили девять змей высококачественными GPS-метками, которые даже показывали, находится ли рептилия на земле или же забралась на дерево. В течение месяца змеи передвигались по своей родной местности в высокогорье Абукума, примерно в 24 километрах к северо-западу от АЭС Фукусима.
Отслеживание показало 1717 мест расположения змей. Большую часть времени они проводили на деревьях, лугах и у придорожных ручьев. Змей зафиксировали также в лиственных лесах и заброшенных зданиях. Помимо всего прочего они старались не отдаляться от местной дороги более чем на 250 метров.
Отслеживание проводилось летом, с июня по август – в это время змеи наиболее активны. Исследователи отметили, что зимой полозы впадают в спячку, и это также может влиять на радиационное облучение рептилий, особенно если они прячутся под землей.
По словам ученых, дальнейшие исследования должны быть направлены на выяснение взаимосвязи между средой обитания, радиационным воздействием и уровнями радионуклидов, обнаруженных у змей.
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