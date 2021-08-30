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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Природа

Радиоактивные змеи помогают ученым оценить последствия аварии на Фукусиме

National Geographic Россия
30 августа 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Эти пресмыкающиеся предпочитают находиться на относительно небольшой территории, что полезно для исследователей.

Ученые показали, как радионуклиды, накопленные островным полозом и малочешуйчатым лазающим полозом (Elaphe climacophora и E. quadrivirgata), предоставляют уникальные возможности для картирования различных уровней радиоактивности окружающей среды в Фукусиме, где 10 лет назад произошла одна из крупнейших антропогенных катастроф.

«Змеи являются хорошим индикатором загрязнения окружающей среды, потому что они проводят много времени ползая в почве. У них небольшие ареалы обитания, они являются основными хищниками в большинстве экосистем и часто бывают долгоживущими», – Джеймс Бизли, соавтор исследования.

В среднем змеи проползают по земле дистанцию всего 65 метров в день. Предыдущее исследование команды показало, что уровни радиоцезия, обнаруженные у змей на Фукусиме, тесно коррелируют с уровнями радиоактивного загрязнения, обнаруженными в их окружающей среде. Это означает, что отслеживание и изучение змей должно выявить уровни радиоактивности окружающей среды.

В своем исследовании ученые оснастили девять змей высококачественными GPS-метками, которые даже показывали, находится ли рептилия на земле или же забралась на дерево. В течение месяца змеи передвигались по своей родной местности в высокогорье Абукума, примерно в 24 километрах к северо-западу от АЭС Фукусима. 

Отслеживание показало 1717 мест расположения змей. Большую часть времени они проводили на деревьях, лугах и у придорожных ручьев. Змей зафиксировали также в лиственных лесах и заброшенных зданиях. Помимо всего прочего они старались не отдаляться от местной дороги более чем на 250 метров. 

«Змеи часто оставались в одном убежище в течение нескольких дней, что приводило к относительно небольшим перемещениям и показывало "домашние" диапазоны обитания. В совокупности эти данные дают ценную информацию о скорости передвижения змей, их поведении и выборе среды обитания в загрязненной среде», – авторы исследования.

Отслеживание проводилось летом, с июня по август – в это время змеи наиболее активны. Исследователи отметили, что зимой полозы впадают в спячку, и это также может влиять на радиационное облучение рептилий, особенно если они прячутся под землей.

По словам ученых, дальнейшие исследования должны быть направлены на выяснение взаимосвязи между средой обитания, радиационным воздействием и уровнями радионуклидов, обнаруженных у змей.

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