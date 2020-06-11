Радость гривастая: в Индии увеличилась популяция азиатских львов

Азиатский лев (Panthera leo persica) был официально включен в список видов, находящихся под угрозой исчезновения в 2000 году. Популяция этих животных оказалась под угрозой из-за охоты и сокращения среды обитания. Когда-то азиатские львы обитали во всей южной Евразии, от Италии и Греции до Индии. Сегодня единственный уголок дикой природы, где еще можно встретить азиатских львов, — Гирский лес в Индии. Недавняя «перепись» этих крупных кошачьих показала, что их численность постепенно увеличивается.

В 2010 году эксперты насчитали всего 411 особей азиатских львов. Спустя пять лет их число выросло до 523. Очередной подсчет популяции этих животных, проводящийся раз в пять лет, был намечен на начало июня. Из-за карантинных мер в наблюдении приняли участие около 1400 человек, что составляет менее половины от обычного числа участников. Тем не менее, подсчет состоялся и о его результатах сообщил глава Департамента по охране дикой природы штата Гуджарат Шьямал Тикадар.