Радость гривастая: в Индии увеличилась популяция азиатских львов

Азиатский лев (Panthera leo persica) был официально включен в список видов, находящихся под угрозой исчезновения в 2000 году. Популяция этих животных оказалась под угрозой из-за охоты и сокращения среды обитания. Когда-то азиатские львы обитали во всей южной Евразии, от Италии и Греции до Индии. Сегодня единственный уголок дикой природы, где еще можно встретить азиатских львов, — Гирский лес в Индии. Недавняя «перепись» этих крупных кошачьих показала, что их численность постепенно увеличивается.
В 2010 году эксперты насчитали всего 411 особей азиатских львов. Спустя пять лет их число выросло до 523. Очередной подсчет популяции этих животных, проводящийся раз в пять лет, был намечен на начало июня. Из-за карантинных мер в наблюдении приняли участие около 1400 человек, что составляет менее половины от обычного числа участников. Тем не менее, подсчет состоялся и о его результатах сообщил глава Департамента по охране дикой природы штата Гуджарат Шьямал Тикадар.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил жителей Гуджарата и «всех, чьи усилия привели к этому превосходному подвигу». Он отметил, что площадь распространения азиатского льва выросла на 36 процентов.
Two very good news:— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2020
Population of the majestic Asiatic Lion, living in Gujarat’s Gir Forest, is up by almost 29%.
Geographically, distribution area is up by 36%.
Kudos to the people of Gujarat and all those whose efforts have led to this excellent feat.https://t.co/vUKngxOCa7 pic.twitter.com/TEIT2424vF
Азиатский лев, который чуть уступает по размерам своим африканским кузенам, был широко распространен на территории Южной Евразии от Греции до Индии, но практически исчез из-за бесконтрольной охоты в эпоху Великих Монголов и британского владычества в Индии. Сегодня почти вся популяция этих животных обитает в созданном в середине прошлого века национальном парке Сасан-Гир (Гирский лес) в индийском штате Гуджарат.