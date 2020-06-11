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Природа

Радость гривастая: в Индии увеличилась популяция азиатских львов

National Geographic Россия
11 июня 2020
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Фото: Cloudtail the Snow Leopard / Flickr
Азиатские львы
Фото: Narendra Modi / Twitter
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Фото: Cloudtail the Snow Leopard / Flickr
Эти животные находятся под угрозой исчезновения.

Азиатский лев (Panthera leo persica) был официально включен в список видов, находящихся под угрозой исчезновения в 2000 году. Популяция этих животных оказалась под угрозой из-за охоты и сокращения среды обитания. Когда-то азиатские львы обитали во всей южной Евразии, от Италии и Греции до Индии. Сегодня единственный уголок дикой природы, где еще можно встретить азиатских львов, — Гирский лес в Индии. Недавняя «перепись» этих крупных кошачьих показала, что их численность постепенно увеличивается.

В 2010 году эксперты насчитали всего 411 особей азиатских львов. Спустя пять лет их число выросло до 523. Очередной подсчет популяции этих животных, проводящийся раз в пять лет, был намечен на начало июня. Из-за карантинных мер в наблюдении приняли участие около 1400 человек, что составляет менее половины от обычного числа участников. Тем не менее, подсчет состоялся и о его результатах сообщил глава Департамента по охране дикой природы штата Гуджарат Шьямал Тикадар.

«Популяция азиатских львов стабильно увеличивается. На сегодняшний день в Индии 674 особи, что на 28,8 процента больше, чем пять лет назад», — Шьямал Тикадар.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил жителей Гуджарата и «всех, чьи усилия привели к этому превосходному подвигу». Он отметил, что площадь распространения азиатского льва выросла на 36 процентов. 

Азиатский лев, который чуть уступает по размерам своим африканским кузенам, был широко распространен на территории Южной Евразии от Греции до Индии, но практически исчез из-за бесконтрольной охоты в эпоху Великих Монголов и британского владычества в Индии. Сегодня почти вся популяция этих животных обитает в созданном в середине прошлого века национальном парке Сасан-Гир (Гирский лес) в индийском штате Гуджарат. 

 

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